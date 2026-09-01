Entre guerras y sanciones, Irán y Rusia miran hacia China

SHANGHÁI, CHINA- Una conferencia de dos días de la Organización de Cooperación de Shanghái, conformada por 10 naciones, en Kirguistán, muestra los límites de la guerra económica de EE. UU. Mientras los líderes de China, Rusia, India, Irán y otros países convergían en Asia Central para una cumbre de dos días que comenzó el lunes, algo estaba claro desde el principio. Aunque el presidente Donald Trump intenta doblegar al mundo para que gire en torno a Washington, Xi Jinping, el líder de China, tiene su propia y poderosa órbita.

La llegada del dirigente chino a Biskek, la capital de Kirguistán, para una reunión del grupo político y de seguridad de 10 naciones conocido como la Organización de Cooperación de Shanghái, subrayó la amplia capacidad de Xi para respaldar a los adversarios de Washington, tanto en tiempos de paz como de guerra. Las conversaciones se producen en el contexto de dos guerras que han empujado al mundo a un periodo de intensa inestabilidad geopolítica, que reprime el crecimiento económico y eleva la inflación. Esos desafíos estuvieron en el centro de las discusiones que se realizaban de manera simultánea al otro lado del mundo en Asheville, Carolina del Norte, en una reunión de los ministros de Finanzas de los países del Grupo de los 20. La reunión en Biskek, por el contrario, fue un escaparate de la increíble influencia que las guerras le han dado a Xi. Ningún país ha sido más fundamental para Rusia e Irán a la hora de sostener sus economías y esfuerzos bélicos que China. Xi ha socavado los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados para presionar económicamente a Rusia e Irán, usando el vasto peso geopolítico y económico de Pekín como el mayor importador de petróleo crudo y exportador de bienes de consumo del mundo.

El mayor rival de Xi, Estados Unidos, ha estado distraído por la guerra en Irán y ha retirado algunas de sus fuerzas militares de Asia y Europa. El mes pasado, el líder chino logró desestimar las amenazas del presidente Trump de que Estados Unidos le infligiría un “Día D económico” a los países que le proporcionaran un salvavidas a Teherán. Alguna vez Trump hizo amenazas similares sobre los compradores de petróleo ruso, pero no procedió con ninguna acción en contra de Pekín. “Después del último año, Trump tiene un problema fundamental de credibilidad con Xi”, dijo Julian Gewirtz, quien se desempeñó como director principal para Asuntos de China y Taiwán en el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Joe Biden. “A Pekín le parece que tanto sus amenazas como sus garantías están, como lo expresó otro líder mundial, escritas con lápiz”. En Biskek, la prioridad de Xi es pulir su imagen como el líder de las naciones no occidentales y hacer frente a lo que llama la hegemonía estadounidense. A pesar de eso, lo más probable es que sea cauteloso sobre cuánto apoyo le ofrece públicamente a Irán. El líder chino no puede darse el lujo de provocar a Trump a menos de un mes de que tenga programado viajar a Washington para intentar extender una frágil tregua económica entre Estados Unidos y China. Antes de dirigirse a Estados Unidos, Xi viajará a Egipto e India para realizar visitas de Estado.

La serie de viajes previos a su cumbre con Trump tiene como objetivo proyectar a Xi como un poderoso estadista en un momento en el que Trump ha desgastado las relaciones de Estados Unidos a nivel mundial, dijeron los analistas. “Xi parece ver una oportunidad para demostrar que China tiene amigos y opciones en todo el mundo exactamente en el momento en que Washington está alienando a muchos de sus aliados”, dijo Gewirtz.