Envía el Vaticano nuevas señales de apertura, pero limita el acercamiento a católicos LGBTQ+

CIUDAD DEL VATICANO- El Vaticano está enviando nuevas señales sobre cómo pretende atender pastoralmente a los católicos LGBTQ+ en la era de León XIV, con indicios de apertura y limitaciones después de que el papa Francisco propiciara una notable acogida durante sus 12 años de pontificado. Activistas católicos LGBTQ+ celebraron esta semana cuando un grupo de trabajo del Vaticano publicó un reporte que incluye el testimonio de dos católicos gays, casados, que hablaron abiertamente sobre su sexualidad, su fe y cómo les había afectado la enseñanza negativa de la Iglesia católica sobre la homosexualidad.

Además, León dejó claro durante una reciente conferencia de prensa a bordo de un avión que considera que las enseñanzas de la Iglesia sobre justicia social, igualdad y libertad eran mucho más importantes que su enseñanzas sobre moral sexual, lo que sugiere que no tiene intención de dar prioridad a esa cuestión. En esa misma comparecencia, sin embargo, el pontífice indicó que no irá más allá de su antecesor en el controvertido asunto de las bendiciones a parejas del mismo sexo. El Vaticano ha renovado recientemente su oposición a cualquier iniciativa local que se aparte de la postura de la Santa Sede. Para el sacerdote James Martin, un jesuita estadounidense que ha encabezado el acercamiento de la Iglesia a la comunidad LGBTQ+ en Estados Unidos, estos acontecimientos señalan una fuerte continuidad con Francisco. “Si la Iglesia católica ha empezado a escuchar a los católicos LGBTQ como parte de su metodología, la Iglesia ya ha avanzado de manera significativa”, escribió recientemente. Pero estas señales han suscitado críticas por parte de los conservadores, que hacen hincapié en que la doctrina católica oficial, que no cambió siquiera durante el papado de Francisco, afirma que la actividad homosexual es “intrínsecamente desordenada”. DOCUMENTO DEL SÍNODO CON TESTIMONIOS CONMOVEDORES El informe del grupo de trabajo del Vaticano resumió el trabajo de los expertos que estudiaron temas polémicos surgidos tras el prolongado esfuerzo reformista de Francisco. El reporte no es vinculante y es meramente una síntesis de las deliberaciones. No está claro qué hará León con él, si es que hace algo. El testimonio de los hombres homosexuales, incluido en anexos publicados en la web del sínodo del Vaticano, contenía relatos conmovedores de cómo uno de ellos, de Portugal, aceptó su homosexualidad y se casó con su esposo. El hombre también contó que a veces luchaba con su fe debido a comentarios insensibles de un director espiritual católico y a una “terapia de conversión” forzada, la práctica desacreditada científicamente de usar terapia para “convertir” a personas LGBTQ+ a la heterosexualidad o a expectativas de género tradicionales.

El otro testimonio, de un estadounidense, criticó la terapia por la que pasó y el asesoramiento que recibió de un grupo pastoral católico, Courage, que busca ayudar a quienes se ven atraídos por personas del mismo sexo a vivir en castidad. “Mi sexualidad no es una perversión, un desorden ni una cruz, es un don de Dios”, escribió la persona. Courage, en un comunicado el viernes, criticó la representación negativa de su labor y dijo que nunca se ha involucrado en “terapia reparativa”. “Courage ha sufrido calumnias y difamaciones antes, pero por lo general desde medios laicos”, señaló el grupo. “Es una gran tristeza y una herida adicional para nuestros miembros que exista esta representación falsa e injusta en un documento del Vaticano”. Martin señaló que la publicación era la primera vez que un reporte oficial del Vaticano “incluye historias tan detalladas de católicos LGBTQ. Como tal, supone un paso significativo hacia adelante en la relación de la Iglesia con la comunidad LGBTQ”.

El obispo Joseph Strickland, a quien Francisco destituyó como obispo de Tyler, Texas, dijo que el informe era “profundamente alarmante” y contradecía la enseñanza de la Iglesia sobre sexualidad, pecado, matrimonio y moralidad. En una publicación en su web titulada “Una emergencia en la Iglesia”, apuntó que la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad no provenía del prejuicio, sino de Dios. “Sugerir que el pecado no consiste en la relación entre personas del mismo sexo en sí misma no es simplemente un lenguaje confuso. Es un ataque directo a la doctrina moral católica y a las propias palabras de las Escrituras”, escribió. LAS DIRECTRICES DE LA IGLESIA ALEMANA La cuestión del acercamiento a la comunidad LGBTQ+ está llegando a un punto crítico en Alemania, donde obispos católicos han emitido directrices a los sacerdotes sobre la realización de bendiciones a parejas del mismo sexo que, aparentemente, van más allá de lo que decretó el Vaticano de Francisco en 2023. Ese año, la oficina doctrinal de la Santa Sede emitió una declaración, conocida por su título en latín “Fiducia Supplicans”, que permitió a los curas ofrecer bendiciones espontáneas y no litúrgicas a parejas homosexuales, siempre que no se confundieran con los ritos y rituales de una boda. La doctrina de la Iglesia sostiene que el matrimonio es la unión de por vida entre un hombre y una mujer. Esa declaración provocó una disconformidad sin precedentes, a escala continental, de obispos africanos y otros conservadores, lo que llevó al Vaticano a aclarar que las bendiciones deben ser breves, de “10 o 15 segundos”, y que no se refieren a la unión en sí, sino a las personas que la integran. En abril de 2025, los obispos alemanes y una influyente organización laica publicaron directrices para implementar la declaración. Aunque subrayan el carácter espontáneo y no litúrgico de la bendición, las directrices indican que es para la relación, en lugar de para los individuos, y establecen criterios para una celebración adecuada. Señalan, por ejemplo, que debe haber lecturas litúrgicas apropiadas, “cuidado en la preparación” del acto, y que los invitados deben ofrecer “aclamaciones, oraciones y cantos”.