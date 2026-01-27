España aprueba un decreto para regularizar a medio millón de migrantes indocumentados

El gobierno de coalición liderado por los socialistas en España aprobó un decreto que, según dijo, regularizaría a 500.000 inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo, rechazando las políticas y la retórica antimigratorias que prevalecen en gran parte de Europa .

El decreto, cuya entrada en vigor está prevista para abril, se aplicará a cientos de miles de solicitantes de asilo y personas en situación irregular en España.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que impondrá nuevos aranceles a Corea del Sur mientras critica los retrasos en el acuerdo comercial

Para optar a la regularización, los solicitantes deberán demostrar que no tienen antecedentes penales y que han residido en España durante al menos cinco meses —o que han solicitado protección internacional— antes del 31 de diciembre de 2025.

Al anunciar la decisión después de la reunión semanal del gabinete del martes, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración de España, dijo que era un “día histórico” y agregó que la iniciativa estaba diseñada para “romper las barreras burocráticas del pasado”.

Saiz afirmó que el programa, que se implementa mediante real decreto, lo que significa que no requiere aprobación parlamentaria, beneficiará a toda España. «Estamos reforzando un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social», afirmó.

El decreto siguió a la presión de antiguos aliados de los socialistas en el partido izquierdista Podemos, que tiene una relación tensa con el gobierno.

“Llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista para la regularización extraordinaria de personas en situación irregular”, escribió la líder de Podemos, Ione Belarra, en redes sociales el martes por la mañana. “Nadie más tiene que trabajar sin derechos... Hoy y siempre, ¡sí se puede!”

En los últimos años, España se ha convertido en un caso excepcional en Europa en materia de migración. En su discurso ante el Parlamento en octubre de 2024 , el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que el país se encontraba en una encrucijada demográfica y necesitaba la migración para impulsar su economía y mantener su estado de bienestar.

“A lo largo de la historia, la migración ha sido uno de los grandes motores del desarrollo de las naciones, mientras que el odio y la xenofobia han sido, y siguen siendo, los mayores destructores de naciones”, afirmó. “La clave está en gestionarla bien”.

El anuncio fue bien recibido por la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (Picum), con sede en Bruselas.

“La decisión de hoy del gobierno español de adoptar una amplia medida de regularización es un poderoso recordatorio de que la regularización no solo es posible, sino que funciona y es lo correcto”, dijo Laetitia Van der Vennet, funcionaria sénior de defensa de derechos en Picum.

Para miles de personas indocumentadas que han construido su vida en España, esto podría significar dignidad, estabilidad y acceso a derechos fundamentales. En un momento en que se extiende un ambiente hostil contra los migrantes a ambos lados del Atlántico, esta acción demuestra humanidad y sentido común. Esperamos que más gobiernos sigan este ejemplo e inviertan en políticas que protejan, empoderen e incluyan a las personas y fortalezcan las sociedades.

La decisión también recibió la aprobación del movimiento ¡Regularización Ya! de España, que agregó que se produce “en un contexto internacional marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias, el cierre de fronteras y la criminalización de los migrantes en gran parte de Europa”.

Sin embargo, la medida ha sido duramente criticada por el conservador Partido Popular (PP) –a pesar de que el partido ordenó iniciativas similares cuando estaba en el gobierno– y por el partido de extrema derecha Vox.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente del Gobierno de usar el anuncio para desviar la atención de la respuesta del gobierno al mortal accidente ferroviario de la semana pasada , en el que murieron al menos 45 personas. «La primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para distraer la atención, aumentar el efecto llamada y colapsar nuestros servicios públicos», declaró. «En la España socialista, la ilegalidad se premia».

Vox –que está subiendo en las encuestas y superando al PP por la derecha con un discurso explícitamente antiinmigrante– fue más allá, utilizando tropos familiares sobre la teoría del gran reemplazo e instando a la deportación masiva de inmigrantes, a lo que la extrema derecha se refiere eufemísticamente como “remigración”.

¡Quinientos mil ilegales! —dijo su líder, Santiago Abascal—. El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere reemplazarlos; por eso usa un decreto para promover el efecto llamado y acelerar la invasión. Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigraciones.

Los programas de regularización se han utilizado desde hace mucho tiempo en toda la UE: entre 1996 y 2008, se pusieron en marcha 43 en más de una docena de países. En España, se han llevado a cabo nueve programas de este tipo desde el regreso del país a la democracia, y el PP ha llevado a cabo más programas de regularización que cualquier otro partido .

El origen del impulso actual se encuentra en una iniciativa ciudadana, firmada por más de 700.000 personas y respaldada por cerca de 900 organizaciones sociales, presentada al Parlamento en 2024.

Las altas tasas de migración a España han contribuido a empujar los niveles de desempleo a su nivel más bajo desde 2008, y los inmigrantes han llenado los vacíos en un mercado laboral causados por el envejecimiento de la población.

Incluso algunos de los críticos más ardientes de la inmigración han admitido su necesidad: en junio, la italiana Giorgia Meloni, la líder de extrema derecha que durante mucho tiempo ha calificado a los inmigrantes irregulares como una amenaza para el futuro de Europa, dijo que su gobierno emitiría casi 500.000 nuevas visas de trabajo para ciudadanos no pertenecientes a la UE en los próximos años, además de las 450.000 otorgadas desde que asumió el poder.