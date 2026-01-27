Trump afirma que impondrá nuevos aranceles a Corea del Sur mientras critica los retrasos en el acuerdo comercial

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 27 enero 2026
    Trump afirma que impondrá nuevos aranceles a Corea del Sur mientras critica los retrasos en el acuerdo comercial
    Corea del Sur se apresuró el martes a asegurar a Estados Unidos que seguía comprometida con la implementación del acuerdo comercial. AP

Donald Trump ha dicho que está aumentando los aranceles a los productos surcoreanos, incluidos automóviles, madera y productos farmacéuticos

El presidente de Estados Unidos dice que los aranceles a los automóviles, la madera y los productos farmacéuticos aumentarán al 25%, acusando a Seúl de no cumplir con un acuerdo comercial alcanzado el año pasado

Donald Trump ha dicho que está aumentando los aranceles a los productos surcoreanos, incluidos automóviles, madera y productos farmacéuticos, acusando al país de no cumplir con un acuerdo comercial alcanzado el año pasado y provocando una breve caída de las acciones de los fabricantes de automóviles coreanos.

TE PUEDE INTERESAR: Toronto se recupera tras la mayor nevada en su historia

En una publicación en las redes sociales, el presidente de Estados Unidos dijo que los aranceles pagados por las exportaciones surcoreanas a Estados Unidos aumentarían del 15% al 25% porque la “Legislatura coreana no ha promulgado nuestro Acuerdo Comercial Histórico, que es su prerrogativa”.

“La Asamblea Legislativa de Corea del Sur no está cumpliendo con su acuerdo con Estados Unidos”, declaró Trump. La administración aún no ha emitido notificaciones formales para implementar los cambios.

Corea del Sur se apresuró el martes a asegurar a Estados Unidos que seguía comprometida con la implementación del acuerdo comercial, después de que Trump y el presidente Lee Jae Myung acordaron en principio en julio pasado que Seúl realizaría inversiones por 350.000 millones de dólares en Estados Unidos.

La Casa Azul presidencial de Corea del Sur dijo el martes que no había sido informada sobre los planes de aumento de tarifas con antelación y que continuaría tomando las medidas necesarias para finalizar el acuerdo.

Dijo que el principal asesor político de Lee convocó una reunión de emergencia con funcionarios y que el ministro de Comercio, Kim Jung-kwan, actualmente en Canadá, se dirigiría a Washington para conversar sobre el tema con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

El enviado comercial de Corea del Sur, Yeo Han-koo, afirmó que el gobierno aún está analizando los antecedentes de la publicación de Trump sobre los aranceles y las medidas que Seúl podría tomar. Yeo indicó que planea visitar Estados Unidos pronto y conversar con su homólogo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para encontrar una solución racional entre ambos gobiernos.

El aparente cambio de postura de Trump se produce meses después de que Washington y Seúl firmaran el acuerdo comercial y de seguridad el año pasado , culminando un período de tensas negociaciones. El acuerdo se concretó tras la reunión de Trump con Lee en octubre e incluyó las promesas de inversión de Corea del Sur a cambio de reducciones arancelarias por parte de Estados Unidos.

Desde entonces, sin embargo, el acuerdo ha permanecido en una especie de limbo legal en Corea del Sur.

La oficina presidencial de Seúl insistió en noviembre en que el acuerdo no requería aprobación parlamentaria, argumentando que representaba un memorando de entendimiento en lugar de un documento legal vinculante.

Pero el martes, el partido gobernante del país dijo que trabajaría con la oposición para acelerar la aprobación de cinco proyectos de ley pendientes que permitirían la realización de inversiones en Estados Unidos.

Los funcionarios de la Asamblea Nacional dijeron que los cinco proyectos de ley probablemente se incorporarían en una única propuesta de ley, que necesitaría la aprobación de los comités de finanzas y judicial antes de poder pasar a votación en el pleno.

Según el acuerdo, Washington mantendría aranceles de hasta el 15% sobre los productos surcoreanos, incluyendo vehículos, autopartes y productos farmacéuticos. Fundamentalmente, los términos del acuerdo redujeron los aranceles estadounidenses sobre los automóviles surcoreanos del 25% impuesto por Trump a principios de 2025.

La última amenaza de Trump, de implementarse, revertiría esa situación.

La industria automotriz representa el 27% de las exportaciones de Corea del Sur a Estados Unidos, que recibe casi la mitad de las exportaciones de automóviles del país. Minutos después del anuncio de Trump, las acciones de varios fabricantes surcoreanos cayeron hasta un 5%, pero recuperaron sus pérdidas más tarde ese mismo día.

Trump ha utilizado la amenaza de aranceles a lo largo de su segundo mandato como instrumento de política exterior . Los economistas han expresado su preocupación por este enfoque, y la política también se enfrenta a una prueba en un caso en curso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La amenaza del martes contra Corea del Sur es su más reciente contra socios comerciales clave en los últimos días.

Durante el fin de semana, Trump advirtió a Canadá que, si cerraba un acuerdo comercial con China, impondría un arancel del 100 % a todos los productos que cruzaran la frontera . A principios de enero, Trump también amenazó con imponer aranceles a varios países europeos hasta que se lograra la compra de Groenlandia. Desde entonces, ha desistido de la amenaza.

El presidente de economía internacional del Atlantic Council, Josh Lipsky, dijo que la acción de Trump respecto a Corea del Sur reflejaba impaciencia con el ritmo de la promulgación por parte de Seúl del acuerdo comercial marco.

“Es solo otro recordatorio de que los mercados se equivocaron al creer que alcanzaríamos la estabilidad arancelaria en 2026”, dijo Lipsky. “La gente dice: ‘Ah, pero no cumple’, y a veces es cierto, pero a veces no. Y la volatilidad por sí sola... tiene un precio”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
Guerra Comercial
Aranceles

Localizaciones


Corea del Sur

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
De 14 problemáticas que mide el Inegi, la de baches en vía pública es la que más identifican los saltillenses.

Aumenta percepción de baches en Coahuila: registra Saltillo incidencia más alta

El juez de control otorgó a las partes un periodo de dos meses para la investigación complementaria del caso.

Vinculan a proceso a mujer por violencia vicaria en Saltillo; es el primer caso en Coahuila
Manolo Jiménez Salinas encabezó la presentación de la estrategia Coahuila para el Mundial, con la que el estado busca aprovechar la cercanía con Monterrey, una de las sedes oficiales del Mundial.

Gobierno de Coahuila presenta estrategia rumbo a la Ola Mundialista 2026
La prueba reúne cada año a miles de corredores locales y foráneos en las calles de Saltillo.

Confirman fecha para la Carrera San Isidro 15K GIS 2026 en Saltillo
Regalo. Bad Bunny convierte al coquí puertorriqueño en el símbolo central de su nueva colaboración con la NFL.

Bad Bunny lleva la cultura latina a la NFL con su nueva Concho Collection
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó de manera voluntaria en una embajada tras anunciarlo públicamente en redes sociales.

’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada
El vicealmirante aseguró en la misiva que su caso ha sido llevado con un efecto corruptor.

Pide vicealmirante a Sheinbaum su intervención ante acusación por huachicol fiscal
El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década.

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura