Al menos tres excursionistas que se encontraban aislados murieron a causa de la erupción de un volcán en una remota isla de Indonesia

Unos 20 escaladores partieron el jueves para ascender al volcán de casi 1.355 metros de altura en la isla de Halmahera, desafiando las restricciones de seguridad, según declaró el jefe de policía de Halmahera Norte, Erlichson Pasaribu.

Una erupción explosiva del monte Dukono , en una remota isla indonesia, causó la muerte de tres excursionistas, según informaron las autoridades el viernes.

Quedaron aislados cuando el volcán Dukono entró en erupción a las 7:41 de la mañana, hora local, arrojando una densa columna de ceniza que se elevó unos 10 kilómetros (6,2 millas) por encima de la cima. La erupción fue registrada por sismógrafos durante más de 16 minutos, según informó la Agencia Geológica de Indonesia.

“Sabían que estaba prohibido escalar, ya que la montaña es una zona restringida debido a su estado de alerta máxima, pero insistieron en seguir adelante”, dijo Pasaribu en una entrevista televisiva.

Los equipos de rescate fueron desplegados tras recibir una señal de emergencia desde la zona montañosa. Tres hombres —dos singapurenses y un indonesio— fallecieron en el lugar, según informó Pasaribu.

Hasta el viernes por la tarde, 14 escaladores, entre ellos siete extranjeros, habían sido evacuados sanos y salvos. Cinco de los evacuados resultaron heridos.

Los equipos de rescate continuaron la búsqueda de otros escaladores que se cree que intentaban descender.

Los cuerpos aún no habían sido recuperados debido a que las continuas erupciones y las peligrosas condiciones impedían que los equipos de rescate llegaran al lugar.

El Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos ha prohibido desde hace tiempo las actividades en un radio de 4 kilómetros (2,5 millas) alrededor del cráter del Dukono, debido a peligros como bombas volcánicas, caída de ceniza y gases tóxicos. Las autoridades creen que los excursionistas se encontraban dentro de la zona restringida en el momento de la erupción.

A pesar de las advertencias en las redes sociales y los letreros en el lugar, “muchas personas siguen decididas a escalar, impulsadas por el deseo de crear contenido en línea”, dijo Pasaribu.

El monte Dukono es uno de los volcanes más activos de Indonesia y ha estado en erupción casi continuamente desde 1933. Indonesia se encuentra en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica, y alberga más de 120 volcanes activos.

Las autoridades también advirtieron sobre posibles peligros secundarios, incluidos los flujos de lodo volcánico, especialmente durante las lluvias intensas, que podrían desplazarse a lo largo de los ríos que fluyen desde las laderas del volcán.

La actividad volcánica en Dukono sigue siendo elevada, y las autoridades han indicado que se encuentra en el segundo nivel de alerta más alto.

Las autoridades indicaron que el volcán ha mostrado un aumento en las erupciones magmáticas explosivas desde finales de marzo, con casi 200 erupciones registradas desde el 30 de marzo y un promedio de unas 95 erupciones por día.

“La erupción del viernes fue una de las más fuertes durante este período”, declaró Lana Saria, directora de la Agencia Geológica de Indonesia, dependiente del Ministerio de Energía y Recursos Minerales. Añadió que nubes de ceniza, de color blanco, gris y negro, se desplazaban hacia el norte.

Advirtió que la caída de ceniza podría afectar a los asentamientos cercanos, incluida la ciudad de Tobelo, aumentando los riesgos para la salud e interrumpiendo el transporte y la vida cotidiana.

Las autoridades instaron a los residentes, turistas y escaladores a mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y evitar las zonas restringidas mientras continúa la vigilancia del monte Dukono.