¿Está el orgullo venezolano herido?, tras el acuerdo que da a EU una quinta de sus reservas de petróleo

CARACAS- Hoy, nada ha moldeado más lo que significa ser venezolano que el petróleo. Durante más de 100 años, en las buenas y en las malas, la identidad de los venezolanos se ha construido en torno a la creencia de que los abundantes recursos petroleros de su país pertenecen al pueblo, no a un gobierno ni a una empresa. Esa creencia, y el orgullo de una nación atribulada, recibieron un duro golpe la semana pasada cuando la presidenta encargada Delcy Rodríguez aceptó dar a Estados Unidos el control de aproximadamente una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela, las más grandes del mundo.

Aunque el acuerdo podría eventualmente generar miles de millones de dólares para una industria petrolera y una economía devastadas por años de mala gestión, muchos venezolanos lo ven como una rendición. Algunos dicen que no les sorprende; creen que tomar el control del petróleo venezolano era el objetivo final cuando el presidente Donald Trump ordenó a fuerzas estadounidenses capturar al entonces presidente Nicolás Maduro a comienzos de año, dejando a Rodríguez al mando. “No solamente es preocupante, es indignante porque uno como gota en el océano no tiene poder para intervenir”, dice Lisandro Castro, un arquitecto en la capital, Caracas, en referencia a sus paisanos. “Hay una verdadera preocupación colectiva en este momento en Venezuela por lo que estamos viendo”. LA INFLUENCIA DEL PETRÓLEO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA EN VENEZUELA El descubrimiento de petróleo en el noroeste de Venezuela en la década de 1920 impulsó una industria en auge que transformó a un país pobre y agrario en una potencia regional urbanizada. Empleados de empresas energéticas de Estados Unidos que trabajaban en la nación sudamericana contribuyeron luego a popularizar el béisbol. Las compañías construyeron campos en zonas productoras de petróleo, impulsando el deporte entre venezolanos de clase trabajadora, quienes después lo llevaron al resto del país.

Europeos que enfrentaban penurias tras la Segunda Guerra Mundial se dirigieron a Venezuela en busca de oportunidades económicas creadas por la riqueza petrolera. Los portugueses establecieron panaderías que aún siguen abiertas. Los italianos diseñaron edificios que todavía permanecen en pie. Venezuela, una democracia en sus inicios, obtenía la mayor parte de sus ingresos de las exportaciones de petróleo en lugar de gravar a ciudadanos y empresas locales, y los políticos intentaban comprar la voluntad de los ciudadanos, señaló Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Colombia. El país cofundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y, para los años de 1970, cuando presumía del mayor ingreso per cápita de la región, el gobierno nacionalizó la industria con la creación de la estatal Petróleos de Venezuela S.A.

PDVSA, como se la conoce comúnmente, solo permitía que empresas extranjeras operaran como socios minoritarios en empresas mixtas. Sus ingresos subsidiaban gasolina barata para los venezolanos, becas para estudiar en el extranjero, cirugías gratuitas y muchos otros beneficios. “El venezolano siente que el petróleo es algo que él tiene derecho a reclamar”, afirmó Rodríguez, el investigador. VENEZUELA HA SIDO MOLDEADA POR AUGES Y CAÍDAS DEL PETRÓLEO La caída en picada de los precios del petróleo a nivel mundial en la década de 1980 devastó la economía de Venezuela, lo que hizo necesario un rescate del Fondo Monetario Internacional. El Estado puso fin a subsidios clave y siguieron disturbios sociales. Un oficial militar llamado Hugo Chávez intentó un golpe de Estado fallido. Tras ser elegido presidente en 1998, Chávez amplió los servicios sociales, incluidos salud, vivienda y educación, gracias al repunte de los precios del petróleo, que generó ingresos estimados en 981.000 millones de dólares para PDVSA entre 1999 y 2011. El gobierno repartió viviendas, refrigeradores y medicinas, y muchas familias se beneficiaron de empleos bien remunerados en los sectores público y privado. Envalentonado por el apoyo popular, Chávez endureció su control sobre la petrolera nacional, en detrimento de compañías petroleras de Estados Unidos como ExxonMobil y ConocoPhillips. Pero la suerte de PDVSA finalmente cambió cuando los precios del petróleo volvieron a caer. La corrupción y la mala gestión erosionaron aún más las ganancias y afectaron la producción, primero con Chávez y luego con Maduro, su sucesor elegido a dedo.