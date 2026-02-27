Estados Unidos acusa a 30 más por protesta en iglesia de Minnesota

Internacional
27 febrero 2026
    Estados Unidos acusa a 30 más por protesta en iglesia de Minnesota
    En total, 39 personas han sido acusadas por la protesta en la iglesia, y todas enfrentan cargos por conspiración contra la libertad religiosa y por interferir con el derecho a la libertad religios. AP.

Los detenidos tendrán una primera comparecencia ante el tribunal y un juez magistrado fijará las condiciones para su liberación

MIAMI.-El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció el arresto de 25 personas más por protestar contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en una iglesia en Minnesota contra la aplicación de las leyes migratoria en enero, en la que también quedó detenido el periodista Don Lemon, quien trabajó en CNN

La fiscal general Pam Bondi, reveló que el DOJ presentó cargos por manifestarse el 18 de enero durante un servicio religioso en una iglesia de Saint Paul para protestar contra su pastor, quien también trabaja para el Servicio de Inmigración, con consignas como “¡Fuera ICE!”.

“NO PUEDEN ATACAR UN LUGAR DE CULTO. Si lo hacen, no pueden esconderse de nosotros: los encontraremos, los arrestaremos y los procesaremos”, escribió Bondi en la publicación: “Este Departamento de Justicia DEFENDERÁ a los cristianos y a todos los estadounidenses de fe”.

Cabe destacar que entre los arrestados figuran los periodistas independientes Don Lemon y Georgia Fort, y la destacada activista local Nekima Levy Armstrong, quien fue objeto de una foto manipulada publicada por la Casa Blanca en la que aparece llorando durante su arresto. Se han declarado inocentes de cargos por violación de derechos civiles.

La Administración de Donald Trump intentó en enero presentar cargos contra ocho personas, incluido Lemon, al invocar una ley federal que protege a quienes participan en servicios religiosos en lugares de culto.

Al periodista lo acusaron de conspiración para violar derechos constitucionales y de violar la ‘Ley FACE’, que prohíbe interferir, mediante el uso de la fuerza o amenazas, en el derecho de una persona a practicar su religión.

Por otro lado, organizaciones religiosas han acusado al Gobierno de Trump de ser selectivo con la defensa de la libertad de culto, pues el 23 de enero, también en Minnesota, denunciaron el arresto de más de 100 miembros del clero en una protesta en el aeropuerto internacional Saint Paul-Mineápolis (MSP) contra el ICE.

HECHOS

Fue el pasado 18 de enero queun grupo de manifestantes acudió a Cities Church, en St. Paul, Minnesota, después de enterarse de que uno de los pastores de la iglesia también trabaja como agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La protesta provocó una rápida condena de funcionarios del gobierno de Trump y de líderes conservadores por interrumpir una ceremonia dominical.

La acusación formal sostiene que los “agitadores” entraron a la iglesia en un “ataque coordinado al estilo de una toma” y realizaron actos de intimidación y obstrucción.

Lo anterior sucede luego de que el pasado 7 de enero, un agente federal mató a tiros a Renee Good, una madre de 37 años, en el sur de Minneapolis. En otro tiroteo mortal, una semana después de la protesta en la iglesia, un agente federal mató al enfermero de 37 años Alex Pretti.

