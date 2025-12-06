Estados Unidos condena a empresario por sobornar a funcionarios de Pemex
La investigación recató información que señala que un empresario mexicano, residente en EU, gestionó sobornos para tener ventajas ilegales
El Departamento de Justicia estadounidense informó de la condena a un empresario mexicano por sobornos a funcionarios de Pemex.
‘Un jurado federal en Houston condenó a un empresario local por su papel en un plan para sobornar a funcionarios del gobierno mexicano en Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa petrolera estatal de México, y Pemex Exploración y Producción (PEP), la subsidiaria de exploración y producción de propiedad absoluta de Pemex’, dijo en un comunicado.
‘Alexandro Rovirosa orquestó un plan para sobornar a funcionarios mexicanos en beneficio propio y de sus empresas’, declaró el Fiscal General Adjunto Interino, Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.
‘El soborno a funcionarios públicos para obtener negocios socava la competencia leal y enriquece injustamente a quienes actúan mal. Al procesar este caso, el Departamento ha enviado un mensaje claro: no toleraremos esquemas de soborno y corrupción que se lleven a cabo desde Estados Unidos, ya sea que los sobornos se paguen aquí o en el extranjero’.
‘La condena en este caso responsabiliza al acusado de participar en un plan para sobornar a funcionarios del gobierno mexicano en beneficio propio y de las empresas asociadas con él’, declaró el agente especial a cargo Jeffrey D. Pittano, de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC OIG), Región del Atlántico Medio.
El mexicano y residente permanente legal de los Estados Unidos, de 46 años, de The Woodlands, Texas, pagó más de 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de PEP para retener contratos y pagos de Pemex y PEP y obtener otras ventajas indebidas en negocios con Pemex y PEP, para el beneficio de empresas asociadas con Rovirosa.
Se señaló que la evidencia del juicio mostró que entre aproximadamente 2019 y 2021, Rovirosa y sus co-conspiradores, incluyendo a Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, de Spring, Texas, ciudadano mexicano y residente permanente legal de los Estados Unidos, ofrecieron pagar y pagaron sobornos en forma de pagos en efectivo, artículos de lujo y otros artículos valiosos a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP. Para que a cambio, dichos funcionarios tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios con Pemex y PEP.
Esas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con Pemex y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares.