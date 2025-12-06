Estados Unidos condena a empresario por sobornar a funcionarios de Pemex

Internacional
/ 6 diciembre 2025
    Estados Unidos condena a empresario por sobornar a funcionarios de Pemex
    Estados Unidos condena a empresario por sobornar a funcionarios de Pemex FOTO: VANGUARDIA

La investigación recató información que señala que un empresario mexicano, residente en EU, gestionó sobornos para tener ventajas ilegales

El Departamento de Justicia estadounidense informó de la condena a un empresario mexicano por sobornos a funcionarios de Pemex.

Un jurado federal en Houston condenó a un empresario local por su papel en un plan para sobornar a funcionarios del gobierno mexicano en Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa petrolera estatal de México, y Pemex Exploración y Producción (PEP), la subsidiaria de exploración y producción de propiedad absoluta de Pemex’, dijo en un comunicado.

Alexandro Rovirosa orquestó un plan para sobornar a funcionarios mexicanos en beneficio propio y de sus empresas’, declaró el Fiscal General Adjunto Interino, Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

El soborno a funcionarios públicos para obtener negocios socava la competencia leal y enriquece injustamente a quienes actúan mal. Al procesar este caso, el Departamento ha enviado un mensaje claro: no toleraremos esquemas de soborno y corrupción que se lleven a cabo desde Estados Unidos, ya sea que los sobornos se paguen aquí o en el extranjero’.

La condena en este caso responsabiliza al acusado de participar en un plan para sobornar a funcionarios del gobierno mexicano en beneficio propio y de las empresas asociadas con él’, declaró el agente especial a cargo Jeffrey D. Pittano, de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC OIG), Región del Atlántico Medio.

El mexicano y residente permanente legal de los Estados Unidos, de 46 años, de The Woodlands, Texas, pagó más de 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de PEP para retener contratos y pagos de Pemex y PEP y obtener otras ventajas indebidas en negocios con Pemex y PEP, para el beneficio de empresas asociadas con Rovirosa.

Se señaló que la evidencia del juicio mostró que entre aproximadamente 2019 y 2021, Rovirosa y sus co-conspiradores, incluyendo a Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, de Spring, Texas, ciudadano mexicano y residente permanente legal de los Estados Unidos, ofrecieron pagar y pagaron sobornos en forma de pagos en efectivo, artículos de lujo y otros artículos valiosos a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP. Para que a cambio, dichos funcionarios tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios con Pemex y PEP.

Esas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con Pemex y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares.

