Genera Pemex boquete económico de 284 mil mdp en 2025
Esta cifra equivale a cerca de cinco veces el presupuesto de la Secretaría de Salud, advierte México Evalúa
Los apoyos extraordinarios otorgados por el Gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) abrieron un boquete de 284 mil millones de pesos en los ingresos públicos durante los primeros diez meses de 2025, de acuerdo con un análisis de México Evalúa.
El organismo advirtió que este faltante equivale a casi cinco veces el presupuesto de la Secretaría de Salud en el mismo periodo y que ya provoca ajustes y presiones en diversas dependencias federales.
Aunque los ingresos del Gobierno federal —excluyendo a Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE— sumaron 5 billones de pesos entre enero y octubre, un crecimiento anual de 8 por ciento y 2.1 por ciento por arriba de lo programado, el panorama cambió al incorporar los resultados petroleros.
Los ingresos tributarios alcanzaron 4.49 billones de pesos, 6.1 por ciento más que en 2024, impulsados por una mayor fiscalización en medio del estancamiento económico. Los ingresos no tributarios también mostraron un incremento sólido de 16.4 por ciento. Sin embargo, estas mejoras no fueron suficientes para compensar el desempeño negativo de Pemex.
México Evalúa detalló que Pemex aportó 204 mil millones de pesos a la Federación, pero recibió 386 mil millones en transferencias, lo que generó un saldo negativo de 182 mil millones. El impacto fue aún mayor al comparar con las metas oficiales, que preveían ingresos petroleros netos por 234 mil millones hasta octubre.
En cambio, el resultado final quedó 417 mil millones de pesos por debajo de lo proyectado. Con ello, el incremento adicional de 90 mil millones en recaudación tributaria y de 43 mil millones en ingresos no petroleros no logró cubrir el hueco generado por la empresa productiva del Estado.
Este desbalance ya se refleja en recortes, subejercicios y retrasos en el gasto público. La Secretaría de Salud reportó un subejercicio de 26 por ciento, mientras que Infraestructura, Comunicaciones y Transportes quedó 29.1 por ciento por debajo de lo programado.
La Secretaría de Medio Ambiente también registró un recorte de 29.2 por ciento. En contraste, la Secretaría de Energía ejerció 181 por ciento más de lo aprobado, debido precisamente a los apoyos extraordinarios canalizados a Pemex que no habían sido considerados por el Congreso. Con información de Milenio