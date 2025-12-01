Genera Pemex boquete económico de 284 mil mdp en 2025

Los apoyos extraordinarios otorgados por el Gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) abrieron un boquete de 284 mil millones de pesos en los ingresos públicos durante los primeros diez meses de 2025, de acuerdo con un análisis de México Evalúa.

El organismo advirtió que este faltante equivale a casi cinco veces el presupuesto de la Secretaría de Salud en el mismo periodo y que ya provoca ajustes y presiones en diversas dependencias federales.

Aunque los ingresos del Gobierno federal —excluyendo a Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE— sumaron 5 billones de pesos entre enero y octubre, un crecimiento anual de 8 por ciento y 2.1 por ciento por arriba de lo programado, el panorama cambió al incorporar los resultados petroleros.

Los ingresos tributarios alcanzaron 4.49 billones de pesos, 6.1 por ciento más que en 2024, impulsados por una mayor fiscalización en medio del estancamiento económico. Los ingresos no tributarios también mostraron un incremento sólido de 16.4 por ciento. Sin embargo, estas mejoras no fueron suficientes para compensar el desempeño negativo de Pemex.