Estados Unidos enviará apoyo a Venezuela, tras sismos de 7.1 y 7.5
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En el 2026, las relaciones diplomáticas entre ambos países han mostrado un mayor avance, tanto en progreso político como económico
El 24 de junio, tras haberse notificado dos sismos de magnitudes 7.1 y 7.5 en Venezuela, los Estados Unidos declararon que mandarán equipos de emergencia.
A pesar de la historia política y cultural entre Estados Unidos y Venezuela, tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, los avances en las relaciones diplomáticas y económicas de ambos países han destacado en la primera mitad del 2026.
Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, compartió en redes sociales que la administración presidencial ha decidido apoyar a resolver el estado de emergencia que provocaron los sismos.
‘Estamos en contacto con las autoridades y movilizando ayuda. Que Dios bendiga a nuestros amigos venezolanos en este difícil momento’ compartió Landau.
Ambos sismos causaron daños materiales, al igual que derrumbes y fracturas completas en estructuras. Sin embargo, las autoridades venezolanas, administradas por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, no han cuantificado las víctimas ni el equivalente de daños que el desastre natural ha generado.