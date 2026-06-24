Estados Unidos enviará apoyo a Venezuela, tras sismos de 7.1 y 7.5

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En el 2026, las relaciones diplomáticas entre ambos países han mostrado un mayor avance, tanto en progreso político como económico

El 24 de junio, tras haberse notificado dos sismos de magnitudes 7.1 y 7.5 en Venezuela, los Estados Unidos declararon que mandarán equipos de emergencia.

A pesar de la historia política y cultural entre Estados Unidos y Venezuela, tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, los avances en las relaciones diplomáticas y económicas de ambos países han destacado en la primera mitad del 2026.

Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, compartió en redes sociales que la administración presidencial ha decidido apoyar a resolver el estado de emergencia que provocaron los sismos.

Estamos en contacto con las autoridades y movilizando ayuda. Que Dios bendiga a nuestros amigos venezolanos en este difícil momento’ compartió Landau.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/declaran-estado-de-emergencia-en-venezuela-tras-dos-sismos-confirman-personas-sin-vida-DD21664689

Ambos sismos causaron daños materiales, al igual que derrumbes y fracturas completas en estructuras. Sin embargo, las autoridades venezolanas, administradas por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, no han cuantificado las víctimas ni el equivalente de daños que el desastre natural ha generado.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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