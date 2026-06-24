Declaran estado de emergencia en Venezuela, tras dos sismos; confirman personas sin vida

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia luego de los dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aun sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos. “Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”, indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Anunció que no habrá clases “en los siguientes días” de esta semana, así como todas aquellas actividades que no “son cónsonas con servicios esenciales”. La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como afectaciones en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, por lo que pidió mantener la unidad y la calma a los ciudadanos. Asimismo, indicó que hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y en aquellos edificios con daños hubo cortes en el servicio de gas doméstico.

También fue suspendido el servicio de metro y ferrocarril. Rodríguez informó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura, sin precisar cuáles.

CONFIRMAN MUERTES, SIN DAR NÚMEROS El alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre posibles fallecidos en su jurisdicción, sin precisar la cantidad. Las autoridades federales tampoco han proporcionaron información inmediata sobre posibles personas heridas o fallecidas. “Lamentablemente, hasta ahora sí, pero estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida”, respondió el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de dos edificios colapsados frente a la plaza Altamira, en el este capitalino. Duque, quien describió la situación como “muy dura” para su municipio, considerado una zona sísmica del Área Metropolitana de Caracas, explicó que están concentrados en las “labores de búsqueda, de rescate” en esa localidad, donde aseguró han logrado rescatar a 16 personas.

SISMOS EN VENEZUELA Dos fuertes terremotos sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles, provocando el colapso de edificios y viviendas en Caracas, la capital del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que los sismos tuvieron una magnitud de 7.1 y 7.5 y se produjeron con menos de un minuto de diferencia, específicamente 39 segundos. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal. Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

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