Estados Unidos intercepta y aborda un buque cisterna vinculado a Irán en el Indopacífico

WASHINGTON.-Sin especificar detalles, las fuerzas de Estados Unidos interceptaron y abordaron un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indopacífico, en una acción más de presión contra la República Islámica, sobre la que Washington mantiene un bloqueo naval.

El Pentágono indicó que sus fuerzas abordaron el M/T Tifani “Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo, sin incidentes, un ejercicio de derecho de visita, interdicción marítima y abordaje del buque cisterna M/T Tifani, una embarcación sancionada y sin pabellón, dentro del área de responsabilidad del Indopacom” (Comando del Indopacífico), anunció en un mensaje en X.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Podría Trump enviar tropas, tras inminente expiración del alto al fuego entre EU e Irán?

Trascendió que el Tifani transportaba petróleo en el océano Índico entre Sri Lanka e Indonesia. El Pentágono describió al Tifani como “sin nacionalidad”, pese a que se trata de una embarcación con bandera de Botsuana.

“Como hemos dejado claro, impulsaremos esfuerzos globales de aplicación de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar embarcaciones sancionadas que brinden apoyo material a Irán —en cualquier lugar donde operen”, dice el anuncio del Pentágono en línea con declaraciones previas de funcionarios del gobierno de Trump. “Las aguas internacionales no son un refugio para embarcaciones sancionadas”.

Estados Unidos ha aumentado la presión y busca cortar las vías de financiación a Irán, con una economía muy dependiente del petróleo, durante el cese el fuego en la guerra que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero.

Trump anunció este domingo que la Armada de su país incautó un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval y como consecuencia, fue detenido en seco al recibir un disparo en el casco que abrió “un agujero en la sala de máquinas”.

Asimismo fue la semana pasda que el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, manifestó que el bloqueo se extenderá más allá de las aguas iraníes y del teatro de guerra bajo control del Comando Central.

“Las fuerzas norteamericanas en otras áreas de responsabilidad,perseguirán activamente cualquier embarcación con bandera iraní o cualquier embarcación que intente brindar apoyo material a Irán”, dijo.

Señaló en particular las operaciones en el Pacífico y explicó que Estados Unidos apuntará a embarcaciones que hubieran zarpado antes de que comenzara el bloqueo fuera del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para la energía y otros envíos.

Los militares también detallaron una amplia lista de bienes que consideran contrabando, al declarar que los abordarán, registrarán y confiscarán “independientemente de su ubicación”. Un aviso publicado el jueves indica que cualquier “bien destinado a un enemigo y que pueda ser susceptible de uso en un conflicto armado” está “sujeto a captura en cualquier lugar más allá del territorio neutral”.