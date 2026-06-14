Estados Unidos justifica ataque contra M/T Settebello; asegura que ignoró advertencias durante 24 horas

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    Estados Unidos justifica ataque contra M/T Settebello; asegura que ignoró advertencias durante 24 horas
    El incidente en el golfo de Omán causó la muerte de tres marineros indios, según funcionarios de India. ESPECIAL.

Gobierno de Trump afirmó que el ejército dio a la tripulación 15 minutos para salir de la sala de máquinas antes de que se efectuaran los disparos que inutilizaron el barco

WASHINGTON.- El buque petrolero que intentó burlar el bloqueo a Irán, en aguas del golfo de Omán, había desestimado casi 60 advertencias verbales, así como otras demostraciones de fuerza, antes de que le dispararan, aseguró un funcionario de Estados Unidos.

De acuerdo a un funcionario, que evitó dar sus generales debido a la delicadeza del asunto, indicó que la tripulación del barco también ignoró ocho demostraciones de fuerza de aeronaves militares que incluyeron bengalas disparadas y sobrevuelos, además de dos advertencias finales antes de que le dispararan el pasado miércoles.

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Fue a principios de la semana, que el ejército de Estados Unidos informó que una aeronave suya disparó “municiones de precisión” contra la sala de máquinas del buque M/T Settebello, con bandera de Palaos.

El funcionario describió la embarcación como parte de una flota usada para transferir ilegalmente petróleo iraní y evadir sanciones, y que fue visto intentando romper el bloqueo en múltiples ocasiones. Las fuerzas norteamericanas se comunicaron con el barco decenas de veces durante dos semanas previas al asalto

“Después de estar en vigor durante más de 60 días, ya debería quedar claro que las fuerzas de Estados Unidos harán cumplir estrictamente el bloqueo”, se informó en un comunicado del Comando Central de Estados.

Tras los hechos la India informó que presentó una “enérgica protesta” ante Estados Unidos.

El incidente convirtió lo que era una operación de rescate en un punto de fricción diplomática entre dos socios estratégicos, después de que las autoridades indias confirmaran que los tres tripulantes reportados como desaparecidos tras el ataque del 9 de junio habían sido hallados sin vida.

Por su parte el secretario de Estado, Marco Rubio, le dijo a su homólogo indio el viernes “que todos los buques comerciales deben acatar de inmediato las órdenes de las fuerzas de Estados Unidos mientras buscan mantener la paz y la seguridad en el estrecho”, según un resumen de la llamada difundido por el Departamento de Estado el sábado.

El incidente se suma a otro registrado a principios de semana en la misma zona, cuando las fuerzas estadounidenses dispararon contra otro petrolero. En ese caso, los 23 tripulantes indios que se encontraban a bordo lograron salir ilesos.

Estos ataques forman parte de una serie de operaciones militares en el golfo de Omán en medio de las renovadas tensiones entre Washington y Teherán.

Según datos del Centcom, las fuerzas estadounidenses han inhabilitado ocho buques por incumplir el bloqueo a Irán impuesto a mediados de abril y han redirigido otras 134 embarcaciones en la zona.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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