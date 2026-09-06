Estados Unidos niega ataque iraní contra embarcación en Ormuz

Las fuerzas armadas de Estados Unidos negaron la afirmación de Irán de que atacó una embarcación militar estadounidense no tripulada en el estrecho de Ormuz, calificándola de una “mentira total”.

Por su parte, ataques israelíes en el sur de Líbano dejaron cuatro muertos y arrasaron un hospital, según autoridades libanesas, cerca de una zona que se ha convertido en un foco de tensión en los combates entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán.

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Medios estatales en Teherán reportaron que la embarcación estadounidense intentaba ingresar a un área que Irán dice está restringida en el estrecho de Ormuz.

“El reporte provino de medios estatales iraníes y es una mentira total”, manifestó el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos.

Esto ocurrió un día después que Washington anunciara que atacó petroleros iraníes en represalia por el lanzamiento de misiles balísticos de Irán contra buques de guerra de la Armada.

Los ataques se reanudaron la semana pasada tras aproximadamente un mes de calma.

La guerra comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Pero desde que se anunció un acuerdo de alto el fuego en junio, ha seguido habiendo combates intermitentes, en los que ambas partes han intentado infligir daño militar y económico tras el fracaso de las negociaciones.

El presidente del Parlamento de Irán y principal negociador, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo que la época de las “respuestas proporcionales” ha terminado, y que a partir de ahora la represalia iraní será “más rápida, más fuerte y más dolorosa”.

Ataques israelíes dejan 4 muertos en Líbano y arrasan un hospital vacío

Ataques israelíes dejaron al menos cuatro muertos en el sur de Líbano y arrasaron un hospital, informó el Ministerio de Salud libanés.

Los ataques contra la aldea libanesa de Arabsalim provocaron la muerte de dos personas, indicó el ministerio. Otras dos fallecieron en la ciudad de Nabatiyeh, cerca de una colina estratégica que, de acuerdo con Israel, está bajo control de las fuerzas israelíes desde el jueves.

Al menos otras 20 personas resultaron heridas en los ataques del domingo, señaló el ministerio, entre ellas tres niños y cinco mujeres. Los ataques también destruyeron un hospital vacío, agregó. En gran medida, los residentes se han ido de la zona debido a la guerra.

Las fuerzas armadas israelíes indicaron que efectuaron sus ataques más recientes en respuesta a un ataque con drones lanzado más temprano el domingo por Hezbollah contra efectivos israelíes en el sur de Líbano. Sostuvieron que Hezbollah había utilizado el hospital como centro de mando.

Desde que entró en vigor un alto el fuego entre Israel y Hezbollah hace más de dos meses, los combates han disminuido en gran parte de Líbano, pero sigue habiendo enfrentamientos de baja intensidad y ataques israelíes.

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