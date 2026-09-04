Trump amenaza con cortar comercio con países que tienen superávit si no se reducen los tipos

WASHINGTGON.-El presidente Donald Trump acentuó la presión sobre la Reserva Federal (FD) para que baje los tipos de interés en su reunión de las próximas semanas y amenazó con cortar el comercio con ciertas economías con las que Estados Unidos tiene un superávit si el banco central no actúa.

Fue hoy que se informó que la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo en el 4.1% en agosto, cuando se crearon 162 mil puestos de trabajo, por encima de los 53 mil empleos estimados por analistas, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

TE PUEDE INTERESAR: Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania

Ante esto Donald Trump afirmó que la ganancia de 162 mil puestos de trabajo registrados, “superan todas las estimaciones” de analistas, por lo que insistió en su argumento de que la fortaleza de la economía estadounidense convierte al país en un sujeto de crédito solvente.

El magnate republicano defendió que ser “un país fuerte significa tener tipos de interés más bajos” ¡Así de simple! Deberíamos tener la tasa más baja de cualquier país del mundo, como en los ‘viejos tiempos’.

Si Estados Unidos no aceptara permitirles sus grandes superávits, algo que podríamos detener de inmediato, ¡ya no se les consideraría una élite financiera!”, advirtió.

Por otro lado, insistió en sus críticas a la “rídicula y costosa” decisión de la Corte Suprema, que anuló en febrero pasado gran parte del esquema arancelario usado por Trump en la guerra comercial que libra con la mayoría de los socios de EU desde su regreso al poder, en enero de 2025.

Sin embargo, subrayó que en su veredicto el alto tribunal “reconoció firmemente que ‘el Presidente’ tiene el derecho absoluto” de decidir con quien comercia la mayor economía del mundo.

“¡Es mejor que los aranceles! La Junta de la Reserva Federal, con su nuevo y gran líder, debe actuar con inteligencia: ¡Que sean patriotas por una vez!”, dijo en referencia al nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, criticado antes de su confirmación en el cargo por su aparente cercanía al mandatario.

Cabe recordar que el banco central dejó los tipos en el rango del 3.5 y el 3.75 % en su reunión de finales de julio, la segunda presidida por Warsh, que se enfrenta ahora de nuevo a las presiones de Trump de cara a la próxima cita del 15 y el 16 de septiembre.

“Las tasas de interés elevadas colocan a EU en una desventaja muy injusta, ¡y no permitiré que eso suceda!”, advirtió Trump en su mensaje.

DÉFICIT CON MÉXICO

El déficit comercial de EU con México en julio alcanzó los 26 mil 309 millones de dólares, el más alto registrado hasta la fecha, de acuerdo con cifras no ajustadas por estacionalidad.

Los envíos de EU a México sumaron 34 mil 240 millones de dólares, mientras las importaciones procedentes de nuestro país alcanzaron los 60,549 millones, las más altas registradas hasta ahora, de acuerdo datos del Departamento de Comercio publicadas ayer.

El crecimiento de las exportaciones de México a EU supone una dificultad adicional ante la política proteccionista de Trump.