Gasolina registra precios históricos en Estados Unidos durante la festividad del fin del verano

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    Gasolina registra precios históricos en Estados Unidos durante la festividad del fin del verano
    La guerra en Irán puede provocar la comparación con lo sucedido en Libia cuando EU invadió territorio libio y el precio superó el umbral de los 110 dólares por barril. AP
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por EFE

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La Asociación Americana del Automóvil reconoció que la volatilidad en el estrecho de Ormuz ha impulsado los precios del crudo hasta el rango de los 90 dólares por barril

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos registró el récord histórico de unos 4.14 dólares por galón (3.785 litros) este fin de semana del Día del Trabajo, festividad que marca el fin del verano en el país, un aumento provocado por la interrupción del tráfico de crudo por el estrecho de Ormuz debido a la guerra contra Irán.

El coste actual del combustible refleja un aumento de 4 centavos respecto al promedio de la semana pasada, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), que advierte de que este indicador “nunca había superado los 4 dólares por galón” durante la festividad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-bombardea-3-petroleros-iranies-tras-ataque-de-iran-a-buques-de-la-marina-IK23299203

El récord anterior para el puente del Día del Trabajo, celebrado los primeros lunes de septiembre, es de 3.82 dólares, establecido el 3 de septiembre de 2012, recordó la AAA.

Hace un año, el precio promedio del galón de gasolina se situaba en 3.19 dólares.

”La persistente volatilidad en el estrecho de Ormuz ha impulsado los precios del crudo hasta el rango de los 90 dólares por barril. Tras un mes de agosto de récord, este fin de semana del Día del Trabajo también va camino de marcar un máximo histórico en los precios del combustible”, agregó la organización en un comunicado.

La entidad también señaló que, “aunque la demanda de gasolina suele disminuir en esta época del año -algo que habitualmente provoca una bajada de los precios- este año la situación es distinta debido al elevado coste del crudo”.

Los pronósticos de la AAA para el fin de semana coinciden con el máximo histórico de 5.88 dólares el galón de diésel registrado este sábado, impulsado por las guerras en Irán y Ucrania y su impacto en el suministro de combustible.

Esta cifra supone un aumento de aproximadamente el 60% con respecto al precio medio del diésel en el mismo periodo de 2025, cuando se situaba en los 3.71 dólares por galón.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel hace ya más de seis meses no ha cumplido el objetivo de derrocar el régimen de los ayatolás, que en represalia ha interrumpido el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20% del crudo mundial antes del conflicto.

Esto ha disparado los precios de los combustibles, cortado cadenas de suministros y sumido a los mercados en la incertidumbre.

En EE.UU. provocó en mayo pasado un pico de 4.2% en la inflación, índice que luego bajó al 3.4% en julio por la moderación en los costes de la energía.

En el pasado puente del Día de los Caídos (el último lunes de mayo), considerado el inicio no oficial del verano en el país, los precios del combustible fueron casi 1.40 dólares más altos que los registrados en el 2025, con promedios de 4.55 dólares por galón, los más altos en los últimos cuatro años para esa fecha.

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