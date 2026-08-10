Estados Unidos ofrece apoyo a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7.4; hay 111 muertos registrados

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    Estados Unidos ofrece apoyo a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7.4; hay 111 muertos registrados
    Un vehículo queda aplastado por escombros tras un terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. AP

La mayor cantidad de víctimas fatales se registraron en los departamentos de Risaralda y en Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este lunes el apoyo de su país a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7.4 que sacudió buena parte del país, causó graves daños en varias ciudades del oeste y el centro y deja al menos 111 muertos.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en redes sociales que la Administración de Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que “está lista para apoyar” al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/sismo-de-74-en-colombia-suma-80-muertos-declaran-desastre-nacional-NE22739444

Rubio instó además a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a inscribirse en la página web del Departamento de Estado y a seguir las cuentas en redes sociales de la Embajada en Bogotá para obtener asistencia e información.

$!Residentes se encuentran afuera de la Catedral de Manizales después de que fuera dañada por un terremoto en Manizales, Colombia.
Residentes se encuentran afuera de la Catedral de Manizales después de que fuera dañada por un terremoto en Manizales, Colombia. John Jairo Bonilla / AP Photo/John Jairo Bonilla

Otras figuras políticas estadounidenses también han expresado su solidaridad con Colombia, entre ellas el senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, quien afirmó que Estados Unidos está listo para respaldar a su “gran aliado” y destacó el “excelente liderazgo” de De la Espriella.

$!Un hombre sale de un edificio de apartamentos tras un terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026.
Un hombre sale de un edificio de apartamentos tras un terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. AP

La congresista republicana María Elvira Salazar, de origen cubano, afirmó por su parte que está orando “por Colombia, por las víctimas del terremoto y por sus familias”.

$!Equipos de rescate y residentes buscan entre los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia.
Equipos de rescate y residentes buscan entre los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia. AP

”Que Dios proteja al pueblo colombiano y dé fortaleza a todos los afectados. Estados Unidos está atento y listo para ayudar a nuestros hermanos colombianos”, agregó.

El terremoto, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, aunque la zona cafetera del centro del país fue una de las más afectadas por el sismo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/sismo-en-colombia-sede-de-la-investidura-presidencial-y-al-menos-6-aeropuertos-entre-los-danos-registrados-GE22738680

El Gobierno de Estados Unidos celebró el pasado viernes la investidura de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, quien contó con el respaldo electoral de Trump, y anunció su intención de destinar mil millones de dólares al país para un paquete de seguridad.

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