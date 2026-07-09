Estados Unidos organizará cumbre en contra de la violencia política

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    Estados Unidos organizará cumbre en contra de la violencia política
    Departamento de Estado organizará cumbre contra la violencia política Vanguardia

El evento, planificado por Marco Rubio, tendrá como objetivo coordinar con más de 60 naciones el objetivo de contrarrestar el terrorismo

Estados Unidos organizará una cumbre el 15 de julio para combatir y contrarrestar el supuesto resurgimiento de la violencia política. El informe fue dado por el Departamento de Estado el 9 de julio.

Se detalló que la cumbre tendrá como tema principal el ‘resurgimiento del terrorismo político’. La reunión tendrá lugar en Washington D.C. y será planificada por el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio.

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Un funcionario, cuya identidad fue protegida por la agencia de información Reuters, especificó que en la cumbre participarán 60 países, pertenecientes al hemisferio occidental, Asia y Europa.

Nuestro sistema operativo antiterrorista necesita una actualización para hacer frente a la realidad de tales amenazas, para proteger a los ciudadanos estadounidenses y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos’ detalló el funcionario del Departamento de Estado.

La cumbre cumple con la campaña presidencial de Donald Trump; haciendo énfasis en combatir contra grupos y organizaciones que catalogue como ‘terroristas’. Dentro de la definición, según la administración de Trump, entran ‘grupos políticos violentos y laicos cuya ideología es antiamericana, radicalmente transgénero o anarquista, como Antifa’.

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Tommy Pigot, vocero del Departamento de Estado, colaboró en que los esfuerzos de Estados Unidos en combatir la violencia política ‘se centran en actividades violentas que cumplen con la definición de terrorismo: asesinatos, secuestros, amenazas violentas contra instalaciones y fuerzas del orden de Estados Unidos así como ataques a la infraestructura crítica, al personal militar y a la población civil’

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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