¿Por qué los votantes en EU mantienen el deseo de cambio, aun en medio de escándalos?

NUEVA YORK- La campaña de Graham Platner está en vilo por una acusación de agresión sexual, y no faltan personas que sostienen que el ostricultor de Maine de 41 años y novato progresista en política siempre fue una opción demasiado arriesgada para una contienda clave al Senado. Sin embargo, es probable que en el futuro más candidatos sigan su camino. Eso se debe a que la fulgurante candidatura de Platner siguió un arco cada vez más familiar que no muestra señales de disminuir en la política de Estados Unidos: el marginal que desafía las advertencias de los veteranos del partido y conquista el corazón de los votantes en las primarias, aun mientras se acumulan los lastres y se complican las probabilidades de ganar la elección general.

Con todas las maneras que tienen los candidatos de recaudar dinero y atraer atención, y con tan poca confianza del público en las instituciones de larga trayectoria, el país sigue estando listo para nuevas oleadas de campañas contra el orden establecido, por erráticas que sean. “Creo que va a haber mucho más de esto”, afirmó Seth Masket, politólogo de la Universidad de Denver. Platner irrumpió inicialmente en escena con una campaña de base que desafiaba a los líderes demócratas, alineados en torno a la gobernadora de Maine, Janet Mills, de 78 años, como su mejor esperanza para desbancar a la senadora republicana Susan Collins. Pero Mills se retiró mientras Platner consolidaba apoyos, resistiendo un constante goteo de revelaciones sobre un tatuaje reconocido como símbolo nazi, sexting extramatrimonial y publicaciones polémicas en redes sociales que habrían arruinado una campaña común. Pero eso cambió esta semana cuando una exnovia dijo a reporteros que Platner, borracho, entró en su casa y la agredió sexualmente en 2021, una acusación que el candidato negó. Incluso sus partidarios más fervientes le han pedido que se retire antes del 13 de julio, lo que permitiría que el partido estatal lo reemplace por un nuevo candidato en una contienda imprescindible para los demócratas, que ya enfrentaban un camino difícil para recuperar el control del Senado en noviembre. Tradicionalmente, los partidos políticos evitan este tipo de sorpresa de último minuto con un sistema interno para evaluar a los candidatos. Además, quienes se postulan a cargos nacionales a menudo han servido previamente en puestos locales o estatales y han pasado por el escrutinio a ese nivel. Eso no ocurre tanto con los populistas, que pueden saltarse a los guardianes del partido e incluso basar toda su campaña en no estar atados a los profesionales de la política. “Entiendo que la gente esté cansada de la política de siempre; lo que pasa es que parte del proceso político normal sí evalúa a los candidatos, y creo que la gente debería preocuparse por candidatos no evaluados que se enfrenten a republicanos que tendrán cientos de millones de dólares para gastar y explotar debilidades”, señaló Neera Tanden, una demócrata veterana que ha chocado con progresistas a lo largo de los años y que actualmente dirige el Center for American Progress, un centro de análisis alineado con el partido. UNA HISTORIA CONOCIDA PARA LOS REPUBLICANOS Por supuesto, los candidatos respaldados por el orden establecido también pueden venirse abajo. El demócrata que perdió más recientemente una contienda al Senado por un escándalo sexual fue Cal Cunningham, de Carolina del Norte, abogado y exsenador estatal, que en 2020 quedó ligeramente atrás del senador republicano Thom Tillis tras la divulgación de mensajes de texto explícitos con una mujer que no era su esposa.

Muchos titulares de cargos, de todas las corrientes ideológicas, han sido derribados por escándalos. La mayor victoria reciente de un marginal demócrata se produjo cuando Zohran Mamdani, un socialista democrático, ganó el año pasado la primaria para la alcaldía de Nueva York frente a Andrew Cuomo, un exgobernador debilitado por un escándalo sexual. Aun así, existe un prolongado patrón de candidatos insurgentes metiéndose en problemas de todo tipo. Que se lo pregunten a los republicanos. Tras el auge del Tea Party en 2010, perdieron varias contiendas ganables porque distintos marginales desafiaron al propio orden establecido de su partido para ganar primarias, solo para perder después en la elección general. Los republicanos terminaron desperdiciando una oportunidad de tomar el control del Senado pese a la indignación por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio del presidente Barack Obama. El partido perdió más contiendas al Senado en 2012, para luego lanzar una guerra interna contra candidatos marginales y conquistar la cámara con nominados más tradicionales en 2014. Activistas liberales han anhelado abiertamente una variante demócrata del Tea Party, que surgió del disgusto por las derrotas republicanas durante la presidencia de Obama. Los votantes demócratas se mantuvieron junto a la dirigencia de su partido durante el primer mandato del presidente Donald Trump, pero tras el colapso del expresidente Joe Biden y el regreso de Trump el año pasado, se han enfurecido con sus propios líderes partidistas. En una primaria tras otra, los votantes demócratas han favorecido este año a candidatos más jóvenes y marginales.

“Los demócratas están pasando por lo que nosotros pasamos hace 15 o 20 años”, comentó Matt Gorman, un veterano estratega republicano. “Apenas están en su segunda entrada. La realidad se va a imponer cuando empiecen a perder escaños al Senado que eran ganables”. Por supuesto, Trump es el ejemplo definitivo del candidato marginal y populista, alguien que se postuló despreciando abiertamente a la dirigencia de su partido y que ahora lo controla con mano de hierro. Sin embargo, tiene una ventaja de la que carecen Platner y muchos otros candidatos no convencionales: una imagen cuidadosamente cultivada durante décadas que dominó la cultura popular mucho antes de postularse a un cargo. “Si no tienes 25 años de sólido reconocimiento de tu nombre antes de meterte en política, esto importa”, dijo Gorman, refiriéndose a escándalos como el de Platner. LOS LIBERALESAÚN QUIEREN QUE EL PARTIDO MANTENGA DISTANCIA Incluso los partidarios de Platner como el podcaster liberal Tommy Vietor tenían dudas sobre el proceso esta semana. “Obviamente, una gran lección aquí es que la evaluación es muy importante, y parte de esa evaluación la hacen las propias campañas, y luego, en última instancia, la harán los medios si las campañas no resuelven esa parte”, señaló Vietor en el podcast Pod Save America. Vietor, que impulsó a Platner pero que ahora ha pedido su retiro, señaló que la evaluación tradicional no suele detectar acusaciones de agresión como la que amenaza con hundir la campaña del candidato, pero sí puede resaltar señales de alerta.