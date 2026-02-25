Acusan a Gobierno de Trump de ‘explotación descarada’ por propuesta de ayuda sanitaria a Zambia

Estados Unidos ha sido acusado de “explotación descarada” por un acuerdo de financiación de la salud con Zambia por un valor de más de 1.000 millones de dólares (740 millones de libras esterlinas), en medio de advertencias de que el país está recibiendo un trato injusto por parte de la administración Trump.

Un borrador filtrado de un memorando de entendimiento (MOU) de cinco años entre los dos países revela que Zambia podría aceptar términos peores que los acuerdos de financiación de la salud que Estados Unidos ha alcanzado con otros 16 países africanos.

Los términos incluyen el compromiso de dar a Washington acceso a sus datos sanitarios durante 10 años, un período mucho más largo que el negociado por otros países. El acuerdo con Zambia también condiciona cualquier financiación sanitaria a un acuerdo aún más encubierto que podría abrir la industria minera del país a los intereses estadounidenses.

Asia Russell, directora de Health Gap, organización de defensa del VIH, afirmó: «Estas condiciones son mucho peores que otros acuerdos. [EE. UU.] está condicionando servicios de salud vitales al saqueo de la riqueza mineral del país».

“Es una explotación descarada, inmoral. Además, es peligrosa: cuando una administración rapaz utiliza los programas de salud como moneda de cambio, todos sufren”, afirmó.

La administración Trump está impulsando estos acuerdos bilaterales de salud global después de desmantelar la mayor parte de la agencia federal de desarrollo, USAID.

La nueva estrategia canaliza la financiación de la salud directamente a los gobiernos, en lugar de a través de organizaciones de ayuda, y al mismo tiempo exige mayores inversiones de los países socios.

En el caso de Zambia, Washington ofrece 1.012 millones de dólares en fondos para la salud a cambio del compromiso de Lusaka de contratar a 40.000 nuevos profesionales sanitarios y contribuir con 400 millones de dólares adicionales a servicios de salud durante cinco años, mejorando al mismo tiempo el rendimiento del sector, según el borrador filtrado. El presupuesto nacional para servicios de salud para 2026 es de aproximadamente 1.300 millones de dólares.

Si Zambia flaqueara en cualquiera de estos frentes, Washington podría rescindir el acuerdo y retirar sus fondos.

Julius Kachidza, presidente del Mecanismo de Autocoordinación de la Sociedad Civil de Zambia , apoya mucho de lo que el MOU está tratando de lograr, como mejores servicios y mayor financiamiento interno, pero teme que si el país no cumple con los términos establecidos, todo el sistema de salud estaría en riesgo.

“Soy una persona con VIH”, dijo. “Si el programa de VIH en Zambia se distorsiona, se interrumpe o se desbarata, seré la primera víctima, junto con cientos de miles de otras personas”.

Grupos de la sociedad civil presionan para modificar el acuerdo. El memorando de entendimiento incluye una cláusula que estipula que todo el proceso se dará por terminado si no se llega a un acuerdo antes del 1 de abril.

Para los defensores, su principal demanda es eliminar cualquier requisito de intercambio de datos del acuerdo.

Josiah Kalala, director de la Fundación Chapter One, una organización de derechos humanos, dijo: “En esencia, esto significa que nuestro gobierno de Zambia cede a otro país el derecho de acceso a los datos de salud de sus ciudadanos”.

Zambia también se está preparando para proporcionar a Washington información sobre cualquier patógeno nuevo o emergente dentro de sus fronteras durante los próximos 25 años.

Otros países se han comprometido a compartir datos, pero con condiciones menos exigentes. Ninguno de los memorandos de entendimiento disponibles públicamente incluye compromisos de 25 años para compartir datos sobre patógenos. Kenia limitó el intercambio de sus datos sanitarios a siete años, pero aún enfrenta un recurso legal .

Kachidza dijo que los activistas zambianos también considerarían acudir a los tribunales por el acuerdo.

A principios de diciembre, la embajada de Estados Unidos en Zambia confirmó que el acuerdo de financiación de la salud estaba condicionado a “la colaboración en el sector minero y a reformas claras en el sector empresarial” que mejorarían el acceso económico de Estados Unidos al país.

El MOU también compromete al gobierno de Zambia a realizar reuniones informativas mensuales con la embajada de Estados Unidos sobre los esfuerzos comerciales y de inversión entre los dos países, con el objetivo de “expandir la inversión comercial estadounidense en Zambia”.

Kachidza describió la situación como “ser rehén”.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. se negó a discutir los detalles del memorando de entendimiento, pero escribió en una declaración: “La administración cree que la asistencia exterior estadounidense debe promover de manera demostrable los intereses nacionales estadounidenses y utilizar el dinero de los contribuyentes de manera eficiente”.

El 15 de febrero, el ministro de salud de Zambia, Elijah Muchima, negó que la financiación sanitaria estuviera vinculada a las concesiones mineras. «Las condiciones de ese memorando de entendimiento se refieren a cómo se utilizará el dinero», declaró en televisión.

“Si existen otras condiciones externas, personalmente no participo en ellas”, declaró. El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, despidió a Muchima tres días después sin dar explicaciones.

Los activistas temen que Zambia esté siendo condenada al fracaso, aunque Oliver Kaonga, economista de salud zambiano, afirmó que el gobierno podría cumplir con las nuevas obligaciones de financiación. Sin embargo, el gasto de Zambia sigue siendo limitado, con más de un tercio de su presupuesto para 2026 destinado al pago de la deuda . “El punto de partida sería: ‘¿Podemos movilizar mejor los recursos?’”, afirmó.

Estados Unidos ofrece a Zambia menos ayuda sanitaria en virtud del MOU que antes. El año pasado, Washington había comprometido 367 millones de dólares a Zambia solo para servicios de VIH. La financiación total para la salud para 2026 asciende a 320 millones de dólares según el borrador del MOU, que cubriría programas como la vigilancia de enfermedades y el tratamiento de la malaria, la tuberculosis y el VIH.

El compromiso general de Estados Unidos de 1.012 millones de dólares durante cinco años es inferior al acuerdo de 1.500 millones de dólares que Muchima anunció en noviembre de 2025. El Departamento de Estado de Estados Unidos, cuya Oficina de Seguridad Sanitaria Global y Diplomacia ha estado negociando los acuerdos, no respondió a una solicitud de aclaración del Guardian.

A pesar de que su financiación disminuye, todavía se espera que Zambia mejore sus objetivos de desempeño, como aumentar el número de personas inscritas en el tratamiento del VIH y reducir la mortalidad materna, o corre el riesgo de perder el apoyo de Estados Unidos.

Kalala sospecha que el gobierno de Zambia sigue adelante con el acuerdo a pesar de los riesgos, en parte debido a su “gran preocupación por la repentina pérdida de financiación para el sector de la salud y las consecuencias políticas que eso podría causar”.

El Ministerio de Salud de Zambia no respondió a las solicitudes de comentarios.

En Zambia, grupos de la sociedad civil finalmente lograron una reunión con el Ministerio de Salud el 3 de febrero. Sin embargo, la sesión informativa de dos horas solo abordó algunos componentes del MOU, mientras que varios participantes afirmaron que las autoridades les advirtieron que no consideraran emprender acciones legales en relación con las disposiciones sobre intercambio de datos. Las autoridades se negaron a aclarar si la financiación del MOU estaba vinculada a concesiones económicas.

Los defensores han presentado una lista de demandas, junto con la eliminación del intercambio de datos, incluido un puesto en el comité directivo que supervisará el progreso.

Kalala también está encabezando una solicitud de acceso a la información para hacer pública la última versión del MOU y del acuerdo bilateral.

“Una vez que conozcamos el acuerdo y el pacto, incluso podremos ver si podemos impugnar la constitucionalidad de algunas disposiciones”, dijo. “Tenemos que hacerlo bien desde el principio”.