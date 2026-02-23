Estas son cifras después de cuatro años de la guerra de Rusia en Ucrania

UCRANIA- La invasión rusa en Ucrania emprendida hace cuatro años desencadenó el mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que ha causado un inmenso sufrimient o a los civiles y terribles penurias a los soldados, al tiempo que reescribe el orden de seguridad posterior a la Guerra Fría. Los combates cumplen cuatro años el martes, y no muestran señales de detenerse pronto. Estados Unidos ha mediado conversaciones con delegaciones de Moscú y Kiev como parte de los esfuerzos del último año del gobierno de Donald Trump para lograr la paz. Pero diferencias clave, como el futuro de la tierra ucraniana ocupada por Rusia y la seguridad de Ucrania en la posguerra, han frustrado el avance. TE PUEDE INTERESA: Tras 4 años de guerra rusa en Ucrania, la paz sigue siendo esquiva aún con la presión de EU Mientras tanto, miles de tropas de cada país han muerto en el campo de batalla, y los civiles ucranianos han sido golpeados por ataques aéreos rusos que han traído años de apagones y cortes de agua corriente. A continuación, un vistazo a las cifras del conflicto desde la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022. 1.8 MILLONES La estimación máxima de soldados muertos, heridos o desaparecidos en ambos bandos, según un informe del mes pasado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un centro de estudios. Estimó que Rusia sufrió 1,2 millones de bajas, incluidas hasta 325 mil muertes de tropas, entre febrero de 2022 y diciembre de 2025,lo que, según indicó, fue el mayor número de muertes de tropas para cualquier gran potencia en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial.

Rusia no ha publicado cifras sobre muertes en el campo de batalla desde enero de 2023, cuando informó que más de 80 soldados murieron en un ataque ucraniano, lo que elevó el total de muertes militares confirmadas por Moscú a poco más de 6 mil. El CSIS estimó que Ucrania ha registrado entre 500 mil y 600 milbajas militares, incluidas hasta 140 mil muertes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo a principios de este mes que 55.000 soldados ucranianos han muerto en la guerra. Muchos están desaparecidos, señaló. Ni Moscú ni Kiev ofrecen datos actualizados sobre las pérdidas militares. No es posible una verificación independiente. 14,999 El conteo de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU sobre muertes de civiles en Ucrania desde la invasión total de Rusia, aunque afirma que probablemente sea una subestimación. Más de 40,600 civiles resultaron heridos en el mismo periodo, indicó en un informe de diciembre.