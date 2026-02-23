Tras 4 años de guerra rusa en Ucrania, la paz sigue siendo esquiva aún con la presión de EU

UCRANIA- Cuando la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania superó los 1,418 días el mes pasado, oficialmente rebasó un hito histórico: el mismo lapso que le tomó a Moscú derrotar a la Alemania nazi en la II Guerra Mundial. Y, a diferencia del Ejército Rojo que avanzó hasta Berlín hace ocho décadas en lo que llamó la Gran Guerra Patria, la invasión total de Rusia a su vecino, que ya lleva cuatro años, todavía tiene dificultades para capturar por completo el corazón industrial del este de Ucrania. TE PUEDE INTERESAR: Ataca Ucrania instalación industrial de Rusia; allí se fabricarían misiles Después de que Moscú no lograra tomar la capital, Kiev, e instalar un gobierno títere en febrero de 2022, el conflicto se transformó en una guerra de trincheras con un costo enorme. Según algunas estimaciones, casi 2 millones de soldados han muerto, resultado heridos o están desaparecidos en ambos bandos, en el conflicto más devastador de Europa desde la II Guerra Mundial. Rusia ha ocupado alrededor del 20% del territorio ucraniano desde que se anexionó ilegalmente Crimea en 2014, pero sus avances tras la invasión del 24 de febrero de 2022 han sido lentos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, comparó este mes el avance de Moscú con “la velocidad de un caracol de jardín”. Las tropas rusas sólo han avanzado unos 50 kilómetros (unas 30 millas) dentro de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, en los últimos dos años, en una batalla extenuante por el control de unos pocos bastiones. Pese al ritmo lento y al alto costo, el presidente Vladímir Putin ha mantenido sus exigencias maximalistas en las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos, al afirmar que Kiev debe retirar sus fuerzas de las cuatro regiones ucranianas que Moscú se anexionó ilegalmente pero que nunca capturó por completo. En repetidas ocasiones ha esgrimido su arsenal nuclear para impedir que Occidente incremente el apoyo militar a Kiev. UNA GUERRA DE DESGASTE Al principio, con movimientos rápidos de grandes cantidades de tropas y tanques en el ataque relámpago inicial de Rusia y en la contraofensiva ucraniana del otoño de 2022, los combates derivaron en una sangrienta guerra posicional a lo largo de la línea del frente de 1,200 kilómetros (750 millas). El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, estimó las bajas militares rusas en 1.2 millones, incluidos 325 mil muertos. Calculó las bajas de las tropas ucranianas en hasta 600 mil, incluidos hasta 140 mil muertos.

“Rusia ha sufrido la tasa de bajas más alta de cualquier gran potencia en cualquier guerra desde la Segunda Guerra Mundial, y su ejército ha rendido mal, con ritmos de avance históricamente lentos y poco territorio nuevo pese a todos sus esfuerzos en los últimos dos años”, señaló, al indicar que las tropas rusas avanzaban un promedio de 70 metros (76 1/2 yardas) al día durante dos años para capturar el núcleo de transportes de Pokrovsk. Por primera vez en la historia militar, los drones están desempeñando un papel decisivo, lo que hace prácticamente imposible que cualquiera de los bandos concentre de forma encubierta un número significativo de tropas. TE PUEDE INTERESAR: Guerra en guerra, cuatro años del conflicto militar y un test de unidad para la UE y la OTAN Desde el inicio del conflicto, Ucrania ha dependido de drones para compensar la ventaja de Moscú en potencia de fuego y frenar sus avances, pero Rusia ha ampliado drásticamente sus operaciones con drones e introducido drones de mayor alcance unidos por fibra óptica para evitar la interferencia electrónica. Eso amplió la zona de muerte a 50 kilómetros (unas 30 millas) del frente, dejando el terreno enredado en hebras de filamento. La mezcla de drones de alta tecnología y combates de trincheras al estilo de la I Guerra Mundial ha hecho que pequeños grupos de infantería, a menudo de apenas dos o tres soldados. intenten infiltrarse en posiciones enemigas en pueblos arrasados por la artillería pesada rusa y las bombas planeadoras. Transportar suministros y evacuar a los heridos es un desafío importante, ya que los drones atacan las rutas de abastecimiento. ATAQUES DE LARGO ALCANCE Funcionarios ucranianos describieron este invierno como el más difícil de la guerra. Rusia incrementó de forma exponencial sus ataques contra el sistema energético del país, provocando apagones en Kiev, donde el suministro eléctrico para muchos se redujo a unas pocas horas al día en medio de un frío intenso. Rusia también ha atacado cada vez más los tendidos eléctricos con el objetivo de detener las transferencias de energía y dividir la red ucraniana en islas aisladas, aumentando la presión sobre el sistema.