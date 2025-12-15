Estas son las historias más impresionantes de supervivencia y horror en el ataque terrorista de Australia

Mientras se oían los disparos y los cuerpos caían, la joven madre se arrojó sobre su hijo de cinco años y rezó.

“Por favor, no nos dejes morir”, le rogó Rebecca, de 33 años, a Dios desde su escondite bajo una mesa en un parque con vistas a Bondi, la playa más emblemática de Australia. Rebecca habló con la condición de que no se revelara su apellido por temor a represalias. “Por favor, solo mantén a mi hijo a salvo”.

Fue la fe lo que atrajo a Rebecca y a cientos de otros miembros de la comunidad judía de Sydney a este pintoresco lugar para celebrar el comienzo de Hanukkah.

Y fue la fe lo que, según las autoridades, la convirtió a ella y a otros asistentes a la reunión de Hanukkah junto al Mar en blanco de dos hombres armados que comenzaron a disparar contra los asistentes alrededor de las 18:40 del domingo. Las autoridades lo han calificado de acto terrorista antisemita.

En los minutos siguientes, el asalto se cobraría la vida de al menos 15 personas, dijeron las autoridades, entre ellas una niña de 10 años, un sobreviviente del Holocausto y un querido rabino.

También eliminaría la sensación de seguridad en un país que, debido a leyes estrictas sobre armas, ha estado en gran medida aislado de los tiroteos masivos tan comunes en Estados Unidos y otras naciones occidentales.

Esta reconstrucción se basa en entrevistas con sobrevivientes y en imágenes del asalto.

Debajo de la mesa que contenía la comida para los invitados a la fiesta, Rebecca colocó baldes de bebidas sobre su cuerpo para intentar esconderse a sí misma y a su hijo.

De repente, un hombre que estaba tendido de lado a sólo 10 centímetros de ella recibió un impacto de bala en el pecho.

“Me muero”, le dijo a Rebecca. “No puedo respirar”.

Bajo fuego y separada de su esposo y su hija de 5 años, Rebecca solo pudo decirle palabras. “Vas a estar bien”, le dijo con desesperación. “Vas a estar bien”.

Ella no sabía si eso era cierto.

Una tarde de verano destrozada por disparos

Comenzó como una clásica tarde de domingo de verano en Sídney. El sol aún no se había puesto y la temperatura seguía siendo agradable, con 29 grados Celsius (84 grados Fahrenheit). El mar de Tasmania estaba salpicado de bañistas y surfistas.

En el parque con vistas al arco dorado de arena de Bondi, los niños reían y abrazaban a los animales en un zoológico interactivo instalado como parte de la celebración de Janucá. El hijo de Rebecca trepó por un muro de escalada. La música competía con el sonido de las olas rompiendo.

Y entonces las burbujas que flotaban en el aire fueron reemplazadas por balas, las risas por gritos. Desde sus posiciones en uno de los puentes peatonales que conectan la transitada carretera principal con la playa, dos hombres armados —un padre y un hijo, según la policía— comenzaron a disparar contra la multitud.

Los jóvenes empezaron a correr, pero a los mayores les costaba levantarse. Desde un banco, Rebecca observó horrorizada cómo una bala alcanzaba a una mujer mayor sentada a su lado. Rebecca agarró a su hijo y se escondió debajo de la mesa.

En la playa y el paseo marítimo reinaba el caos.

Algunos surfistas y nadadores remaron frenéticamente hasta la orilla, mientras otros buscaron seguridad en el mar.

Eleanor, quien también habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que caminaba por el paseo marítimo camino a cenar cuando oyó los disparos. Su mente se quedó en blanco, salvo por una orden: «Corre». Y así lo hizo, completamente vestida, y se adentró en el océano.

Multitudes de personas, reunidas en una ladera cubierta de hierba con vista al mar para ver el atardecer de la comedia romántica navideña “The Holiday”, abandonaron sus mantas y sillas de playa y huyeron.

Desde su habitación de hotel con vistas a las calles de Bondi, Joel Sargent, de 30 años, y su pareja, Grace, de Melbourne, oyeron los disparos y comenzaron a filmar. Las imágenes, obtenidas por The Associated Press, muestran que los disparos se prolongaron durante al menos siete minutos, con decenas de explosiones. Grace habló bajo condición de anonimato porque no quería que sus compañeros de trabajo supieran que había participado.

“Cariño, tengo miedo”, se oye decir a Grace mientras ven a una multitud gritando pasar frente a su edificio. Les gritó: “¡Salgan de la calle!”.

Los teléfonos de toda la ciudad se llenaron de llamadas y mensajes de pánico. Lawrence Stand estaba en casa cuando sonó su teléfono. Era su hija de 12 años, que asistía a un bar mitzvá en el Bondi Pavilion, con vistas a la playa.

Stand le dijo a su hija que se quedara al teléfono mientras subía a su coche y corría hacia la playa. La encontró y la jaló a ella y a otros a su coche, alejándolos a toda velocidad del caos.

Muchos no sabían dónde refugiarse. Dentro de un restaurante griego, las amigas estadounidenses de 20 años Shira Elisha y Lexi Haag se escondieron primero en el baño del restaurante y luego corrieron a la casa de Elisha, donde se escondieron debajo de su ropa de cama. Se preguntaban cómo una situación tan común en Estados Unidos, pero tan ajena a Australia, estaba ocurriendo allí.

De vuelta en el parque, el hombre junto a Rebecca se desangraba. La suegra de Rebecca, de 65 años, agarró un trozo de cartón y lo presionó contra su herida.

Un transeúnte ataca a un pistolero

Los disparos seguían sonando. Las sirenas sonaban. Pasaron los minutos. En un video se oye a un transeúnte gritar: “¿Dónde está la policía?”.

Ese y otros vídeos del ataque que circularon ampliamente relataron lo que sucedió después.

Cerca de uno de los tiradores , un transeúnte, identificado por el ministro del Interior, Tony Burke, como Ahmed al Ahmed, se agazapó detrás de un coche aparcado. El dueño de una frutería, padre de dos hijos, se abalanzó sobre el tirador y le arrebató el arma, antes de apuntarle , quien cayó al suelo. Al Ahmed recibió un disparo en el hombro y fue operado el lunes, según informó su familia.

El hombre desarmado se levantó, pero, bajo el fuego policial, volvió a caer al poco rato. El otro tirador intercambió disparos con la policía durante un minuto más antes de caer también.

La policía confirmó posteriormente que el mayor de los dos presuntos pistoleros, de 50 años, recibió un disparo mortal. Su hijo de 24 años, herido por disparos, está siendo atendido en un hospital.

De regreso al parque, los rescatistas bombeaban frenéticamente los pechos de los cuerpos inmóviles en el césped, cerca de una mesa de picnic, un cochecito abandonado y el zoológico de mascotas.

Luto al día siguiente

El lunes, Eliseo, el estadounidense que se escondió en el baño del restaurante, caminó hasta la playa, donde filas de zapatos abandonados por los bañistas que huían se alineaban en la arena.

“Me recordó al Holocausto: todos estos zapatos tirados aquí. Esto es como el 7 de octubre”, dijo, refiriéndose al ataque terrorista de 2023 liderado por Hamás en Israel. “¿Cuántas veces tienen que atacar a los judíos para que el mundo despierte y se dé cuenta de que tenemos objetivos en la espalda?”

Después de una noche sin dormir, Rebecca y su cuñada, envueltas en la bandera de Israel, se dirigieron a la playa para llorar ante un monumento con flores.

Los hijos de Rebecca le han hecho muchas preguntas desde el ataque, para las cuales ella no tiene respuestas, dijo.

Ella tiene sus propias preguntas: para los funcionarios que, según ella, hicieron poco para abordar el aumento de los delitos antisemitas en Sídney y Melbourne durante el último año. El primer ministro Anthony Albanese ha defendido los esfuerzos de su gobierno para combatir el antisemitismo y ha dicho que planea tomar más medidas.

“El mundo necesita despertar y ver lo que está pasando”, dijo. “Nos atacaron específicamente a nosotros, el pueblo judío... Nadie hizo nada. Hicieron la vista gorda”.