Estas son las posibles causas del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

El escenario más probable sería que los pasajeros contrajeran el virus a través de las heces, la orina o la saliva de ratas o ratones infectados.

El presunto brote de hantavirus en el crucero MV Hondius , que ha causado la muerte de tres personas y ha enfermado a al menos a otras siete, tiene dos posibles causas, y ambas son malas noticias para los 150 pasajeros a bordo, según los expertos.

Según el médico Zaid Fadul, antiguo cirujano de vuelo de la Fuerza Aérea, ese es el vector de transmisión habitual, aunque la Organización Mundial de la Salud insistió el martes en que no se han encontrado roedores en el transatlántico varado.

Pero existe una cepa del hantavirus que presenta una excepción alarmante, y que la OMS admitió que “no se puede descartar”.

“El virus de los Andes —ese subtipo específico del hantavirus— en Argentina, donde se encontraba, es el que se transmite de persona a persona”, dijo Fadul.

“Y de ahí proviene gran parte de la ansiedad en este caso”.

La cepa de hantavirus de los Andes tiene una tasa de mortalidad de casi el 40%, lo que significa que, en el peor de los casos, la situación podría agravarse rápidamente en un entorno confinado como el barco de 80 camarotes y 108 metros de eslora, explicó el médico.

“Y por eso todo el mundo está tan asustado”, dijo.

La OMS confirmó el martes que esa es la teoría que se baraja, y que es posible que algunas personas se hayan infectado antes de embarcar.

“Creemos que puede haber cierta transmisión de persona a persona entre los contactos más cercanos”, dijo María Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS.

El crucero holandés había zarpado de Ushuaia, Argentina, el 20 de marzo para su viaje de varias semanas denominado “Odisea Atlántica”, antes de que el presunto brote de hantavirus se volviera mortal.

Tres pasajeros han fallecido desde entonces —uno de ellos por hantavirus— y otro lucha por su vida, mientras que el barco con aproximadamente 150 pasajeros permanecía varado frente a las costas de África Occidental el lunes.

Las autoridades también estaban trabajando para evacuar a otros dos pasajeros del tren.

“Si se trata del virus de los Andes... tendríamos a 150 personas atrapadas en un crucero en contacto cercano”, advirtió Fadul, director del grupo de médicos Bespoke Concierge.

Aun así, los expertos recalcan que no hay motivo para entrar en pánico.

“La prevención es clave”, dijo Fadul, y agregó que “una buena higiene de manos, mantenerse alejado de las personas” y usar mascarilla cuando se está cerca de otros podrían reducir significativamente el riesgo.

Según los responsables sanitarios, una explicación menos alarmante es mucho más probable: la exposición a una cepa transmitida por roedores, que normalmente se contrae al inhalar el virus presente en las heces infectadas.

Fadul duda que la fuente se haya originado a bordo.

“Podrían haberlo contraído en cualquier parte; no creo que procediera del barco”, dijo, señalando que el hantavirus puede tardar semanas en mostrar síntomas después de la exposición.

Otros expertos coinciden en que el brote probablemente provino de plagas.

“Lo más probable es que las personas que viajaban desde Sudamérica entraran en contacto con las heces de roedores infectados en esta parte del mundo”, dijo Giulia Gallo, investigadora de virus del Instituto Pirbright en el Reino Unido.

“Por el momento, no podemos estar seguros de dónde se produjo el contacto: podría haber sido durante actividades turísticas en la región, o podría haber habido roedores infectados en el barco”, dijo Gallo, según informó el Science Media Centre.

El lunes se denegó el permiso al crucero de lujo para atracar en Cabo Verde, nación insular de África Occidental, después de que la embarcación solicitara ayuda a las autoridades sanitarias locales tras el último fallecimiento.

Las autoridades del país, que tiene una población de 500.000 habitantes, dijeron que la decisión se tomó como medida de precaución, citando el “objetivo de proteger la salud pública nacional”.

Hasta el momento, no se ha permitido el desembarco a nadie, excepto a quienes necesitan atención médica urgente, según Oceanwide Expeditions, la compañía que opera el crucero.

La compañía declaró que estaba “gestionando una grave situación médica” y estudiando si el barco podría navegar hasta las Islas Canarias, a unos 1.000 kilómetros al noreste, para que los pasajeros pudieran ser examinados y se les permitiera desembarcar.

Gallo afirmó que la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de salud pública tendrán que investigar las circunstancias que rodearon las tres presuntas muertes por hantavirus a bordo del crucero.

“Sería necesario identificar cualquier posible fuente de infección en el barco y rastrear el recorrido de los pacientes para saber si visitaron regiones americanas donde se han reportado casos de hantavirus”, declaró al medio.