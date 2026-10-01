Este es el estado de salud de Christa Pike tras sobrevivir a dos inyecciones letales y ser internada en un hospital

Es probable que Christa Pike, reclusa condenada a muerte en Tennessee, sufra daño cerebral tras su fallida ejecución , durante la cual, de forma escalofriante, levantó la cabeza y preguntó si el dolor que sentía era normal. Pike, de 50 años, fue trasladada de urgencia al hospital el miércoles después de que el Departamento Correccional de Tennessee le administrara dos dosis del potente sedante pentobarbital, pero este no logró matarla.

La asesina, que fue condenada a muerte por el monstruoso asesinato de una compañera de clase en 1995, estaba recibiendo “medidas para salvarle la vida” en el hospital, según sus abogados, pero es probable que tenga una lesión cerebral como consecuencia. “Christa está recibiendo tratamiento en un hospital cercano”, declararon sus abogados en un comunicado. Mientras tanto, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha pedido una revisión y ha suspendido las ejecuciones durante el resto de 2026. Según un experto legal y un funcionario del hospital, un hospital debe tomar medidas afirmativas para restablecer la salud de un recluso condenado a muerte tras un intento de ejecución fallido. Estaba previsto que Pike fuera ejecutado mediante inyección letal el 30 de septiembre en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend en Nashville. Sin embargo, según los informes, el procedimiento no tuvo éxito y Pike fue enviado a un hospital desconocido. «Ella es una paciente como cualquier otra y un hospital tendría la obligación legal de tratarla e intentar evitarle cualquier dolor y restablecer su salud», declaró el abogado de Nashville, David Raybin. «Fue condenada a muerte por el estado de Tennessee. El hospital no está obligado por esa orden. No pueden propiciar su muerte». “Porque el estado la envió al hospital. Una vez que lo hicieron, el estado dijo: ‘Queremos que esta mujer reciba atención médica’”. John Howser, portavoz del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, confirmó que un hospital trabajaría para tratar y restablecer la salud de una persona tras un intento de ejecución fallido, pero no dio más detalles.

POSIBLES DAÑOS El Dr. Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, contratado por el equipo legal de Pike como experto médico, declaró a la BBC que la cantidad de pentobarbital, un fármaco letal, en su sangre probablemente nunca alcanzó un nivel lo suficientemente alto como para detener su respiración y sus latidos cardíacos. “Es muy posible que, como consecuencia del retraso en el inicio de la reanimación, sufra una lesión cerebral”, explicó Zivot. Los abogados de Pike atribuyeron el horrible fracaso a la “degradación del pentobarbital” y a las venas dañadas, mientras criticaban duramente a los funcionarios de Tennessee que, según ellos, ignoraron sus preocupaciones.