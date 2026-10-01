Este es el estado de salud de Christa Pike tras sobrevivir a dos inyecciones letales y ser internada en un hospital
La asesina, que fue condenada a muerte por el monstruoso asesinato de una compañera de clase en 1995, estaba recibiendo “medidas para salvarle la vida” en el hospital, según sus abogados
Es probable que Christa Pike, reclusa condenada a muerte en Tennessee, sufra daño cerebral tras su fallida ejecución , durante la cual, de forma escalofriante, levantó la cabeza y preguntó si el dolor que sentía era normal.
Pike, de 50 años, fue trasladada de urgencia al hospital el miércoles después de que el Departamento Correccional de Tennessee le administrara dos dosis del potente sedante pentobarbital, pero este no logró matarla.
La asesina, que fue condenada a muerte por el monstruoso asesinato de una compañera de clase en 1995, estaba recibiendo “medidas para salvarle la vida” en el hospital, según sus abogados, pero es probable que tenga una lesión cerebral como consecuencia.
“Christa está recibiendo tratamiento en un hospital cercano”, declararon sus abogados en un comunicado.
Mientras tanto, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha pedido una revisión y ha suspendido las ejecuciones durante el resto de 2026.
Según un experto legal y un funcionario del hospital, un hospital debe tomar medidas afirmativas para restablecer la salud de un recluso condenado a muerte tras un intento de ejecución fallido.
Estaba previsto que Pike fuera ejecutado mediante inyección letal el 30 de septiembre en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend en Nashville. Sin embargo, según los informes, el procedimiento no tuvo éxito y Pike fue enviado a un hospital desconocido.
«Ella es una paciente como cualquier otra y un hospital tendría la obligación legal de tratarla e intentar evitarle cualquier dolor y restablecer su salud», declaró el abogado de Nashville, David Raybin. «Fue condenada a muerte por el estado de Tennessee. El hospital no está obligado por esa orden. No pueden propiciar su muerte».
“Porque el estado la envió al hospital. Una vez que lo hicieron, el estado dijo: ‘Queremos que esta mujer reciba atención médica’”.
John Howser, portavoz del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, confirmó que un hospital trabajaría para tratar y restablecer la salud de una persona tras un intento de ejecución fallido, pero no dio más detalles.
POSIBLES DAÑOS
El Dr. Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, contratado por el equipo legal de Pike como experto médico, declaró a la BBC que la cantidad de pentobarbital, un fármaco letal, en su sangre probablemente nunca alcanzó un nivel lo suficientemente alto como para detener su respiración y sus latidos cardíacos.
“Es muy posible que, como consecuencia del retraso en el inicio de la reanimación, sufra una lesión cerebral”, explicó Zivot.
Los abogados de Pike atribuyeron el horrible fracaso a la “degradación del pentobarbital” y a las venas dañadas, mientras criticaban duramente a los funcionarios de Tennessee que, según ellos, ignoraron sus preocupaciones.
“No nos complace tener razón, pero las preocupaciones planteadas por la Sra. Pike resultaron ser ciertas: dificultad para acceder a las venas, venas reventadas, pentobarbital degradado, falta de atención médica de emergencia disponible cuando las cosas inevitablemente salen mal, todo bajo un protocolo que permanece envuelto en el secretismo”, afirmó el equipo legal.
Las venas de Pike fueron el centro de una audiencia de tres días, aproximadamente un mes antes de su fecha de ejecución, donde sus abogados argumentaron que sus venas eran pequeñas y difíciles de acceder, según informó The Tennessean .
Después de que una segunda dosis del cóctel de fármacos letal no lograra detener el corazón de Pike , sus abogados presentaron una moción de emergencia para suspender la ejecución y que pudiera recibir atención médica, la cual fue aprobada por el juez de distrito Clifton L. Corker.
Pike fue atada a una camilla en la cámara de ejecución de la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend poco antes de las 7:30 pm CDT, una hora después de que la Corte Suprema revocara la suspensión de su ejecución.
Incluso los periodistas más experimentados que presenciaron la ejecución quedaron conmocionados por lo que vieron. Tras no surtir efecto la segunda dosis, Pike levantó la cabeza y miró a su alrededor para preguntar si el “dolor y ardor” que sentía era normal.
“Nada de eso era normal”, dijo Catherine Sweeney de WPLN a los periodistas.
“Cubrí todas las ejecuciones el año pasado y la mayoría de las de este año; no habíamos visto nada igual”.
El estado de Tennessee permite administrar una segunda dosis del cóctel de fármacos letal a un recluso condenado a muerte si la primera dosis no surte el efecto deseado, pero no aclara qué sucede si la segunda dosis falla, según Associated Press.
Pike fue condenada a muerte en 1996 por el brutal asesinato de una compañera de clase, Colleen Slemmer, de 19 años, a quien atrajo a una zona aislada cerca del campus de la Universidad de Tennessee en Knoxville junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp.
Los dos golpearon salvajemente a Slemmer antes de torturarla con un cúter, grabándole un pentagrama en el pecho mientras aún estaba viva, y destrozándole la cabeza con un trozo de asfalto.
Pike recogió un trozo del cráneo de Slemmer como “trofeo” del espantoso asesinato, que mostró a sus compañeros de clase. Fueron arrestados en menos de 36 horas.
Pike, que tenía 18 años en el momento del crimen, fue condenado a muerte por el asesinato. Shipp, que tenía 17 años cuando ocurrió el homicidio, recibió una sentencia de cadena perpetua más 25 años con posibilidad de libertad condicional.
Se le denegó la libertad condicional en octubre de 2025 “debido a la gravedad del delito”, y su caso no podrá ser revisado hasta octubre de 2031, según 13 News Now.