Esto es lo que se saber sobre el posible acuerdo para poner fin a la guerra de EU con Irán

TEL AVIV- Estados Unidos e Irán parecen estar cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó el sábado que un acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente está más cerca que nunca y que esperaba que se finalizara en un plazo de 24 horas. Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo, seguida de inmediato por conversaciones a nivel técnico la próxima semana.

Declaraciones anteriores sobre un avance inminente no llegaron a concretarse. El aparente avance en las negociaciones se produce luego que Irán intercambiara fuego con Estados Unidos e Israel durante tres días esta semana, lo que amenazó con llevar a la región a una guerra a gran escala. El Comando Central de Estados Unidos indicó el viernes por la noche en una publicación en redes sociales que interceptó varios drones de ataque iraníes que tenían como objetivo buques comerciales en el estrecho de Ormuz. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha sacudido Oriente Medio y prácticamente ha paralizado los envíos de petróleo y gas natural desde el golfo Pérsico. Un frágil alto el fuego está en vigor desde el 7 de abril. Esto es lo que hay que saber: Los términos sobre programa nuclear de Irán se definirán dentro de los 60 días posteriores al acuerdo El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró el viernes que los términos para abordar el programa nuclear de Irán se definirán en los 60 días posteriores a la firma del acuerdo inicial y que las partes podrían decidir extender ese periodo. El programa nuclear de Irán ha sido un punto clave de división. Estados Unidos e Israel temen que pueda conducir a un arma atómica, una de las principales razones que sus mandatarios citaron para ir a la guerra. Teherán ha insistido en que sus esfuerzos nucleares tienen fines pacíficos.

Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos, que informó a periodistas bajo condición de anonimato conforme a reglas establecidas por la Casa Blanca, señaló el viernes que el acuerdo en gestación iniciará el proceso de destruir o retirar el uranio altamente enriquecido de Teherán. El funcionario explicó que el periodo de 60 días después que ambas partes firmen el acuerdo se utilizará para definir los detalles técnicos para retirar el uranio enriquecido de Irán. El funcionario no precisó a quién prevé Estados Unidos que se encargue de retirar el uranio, que se cree está sepultado bajo tres instalaciones nucleares que fueron duramente impactadas por ataques estadounidenses el año pasado. ACUERDO INCLUIRÁ CONDICIONES PARA REABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ El funcionario estadounidense indicó que el acuerdo en gestación incluye disposiciones para reabrir el estrecho. Araghchi sostuvo que Irán quiere un acuerdo que permita a Teherán cobrar a los barcos “por los servicios prestados” cuando transiten el estrecho de Ormuz. Irán ha impuesto un sistema de peajes durante la guerra, lo que Estados Unidos y otros países afirman que viola el derecho internacional.

El tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el transporte de petróleo y gas natural, se ha visto interrumpido y ha restringido el suministro energético mundial, elevó los precios del combustible y encareció los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de la región. SE PREVÉ QUE EL ACUERDO INCLUYA EL LEVANTAMIENTO DE SANCIONES A IRÁN Tres funcionarios regionales dijeron que también se espera que el acuerdo en gestación incluya el levantamiento gradual de sanciones a Irán y la liberación de activos iraníes congelados. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las negociaciones. Indicaron que esperan una ceremonia de firma del acuerdo en los próximos días, una vez que funcionarios en Washington y Teherán lo aprueben. LO QUE OCURRIRÁ EN EL LÍBANO SIGUE SIN ESTAR CLARO Irán ha insistido en todo momento en que cualquier acuerdo también debe incluir un alto el fuego en Líbano, donde Israel ha estado combatiendo a Hezbollah, el grupo político-paramilitar aliado de Irán. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió el viernes que Israel aún podría actuar de manera independiente contra Irán y que el país no se retirará de las zonas que está ocupando en Líbano, Siria y Gaza, ni se retirará de los campamentos de refugiados del norte de Cisjordania ocupada por Israel. Los combates continuaron en el sur de Líbano el sábado.

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