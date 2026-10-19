Estudiantes bloquean el Museo de Louvre en París, Francia, por protestas

Un grupo de estudiantes de arte bloqueó este lunes 19 de octubre la entrada al Museo del Louvre en París, Francia. La manifestación impidió la entrada a miles de visitantes en uno de los lugares más concurridos del mundo.

Las autoridades del museo confirmaron que devolverán el dinero de los boletos a todas las personas afectadas. La medida busca compensar a los turistas que no pudieron realizar sus recorridos programados.

EXIGEN MEJORAS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

Los manifestantes realizaron el bloqueo para apoyar el movimiento estudiantil que exige mejores condiciones en la educación pública. Además, denunciaron la represión policial contra sus protestas.

Los jóvenes utilizaron pancartas e impidieron el paso en los accesos principales. Con esta acción buscaron captar la atención internacional sobre sus demandas educativas.