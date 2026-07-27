Estudio alerta que los ecosistemas de la mayoría de las islas del mundo estarán bajo amenaza para 2050

PARÍS- La mayoría de los ecosistemas insulares del mundo estarán bajo amenaza para 2050 por los cambios globales, con especial incidencia en 31 países, y el cambio climático será el detonante en la mayor parte de los casos (65 %), seguido de los cambios del uso del suelo (22 %) y las invasiones biológicas (13 %).

Eso es debido a que las islas están sobreexpuestas a esos cambios, según señaló este lunes en un comunicado el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS), que es una de las entidades participantes en este estudio junto a la Fundación para la Investigación sobre la Biodiversidad (FRB) y la Universidad de Pau y de Pays de l’Adour.

Publicado este mismo lunes en la revista científica PNAS y financiado por la FRB, el análisis incide en que a pesar de que solo ocupan el 7 % de la superficie terrestre, los ecosistemas insulares albergan casi el 20 % de la biodiversidad mundial, si bien las estrategias mundiales de conservación a menudo las pasan por alto.