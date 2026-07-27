Estudio alerta que los ecosistemas de la mayoría de las islas del mundo estarán bajo amenaza para 2050

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    Estudio alerta que los ecosistemas de la mayoría de las islas del mundo estarán bajo amenaza para 2050
    En esta foto del 2 de mayo de 2020, una iguana marina toma el sol al borde de un paseo marítimo en San Cristóbal, Islas Galápagos, Ecuador. AP/Adrian Vasquez

Se estudiaron en total 16,578 islas de todo el mundo para identificar los lugares más amenazados, teniendo en cuenta riesgos como la subida del nivel del mar o las invasiones biológicas

PARÍS- La mayoría de los ecosistemas insulares del mundo estarán bajo amenaza para 2050 por los cambios globales, con especial incidencia en 31 países, y el cambio climático será el detonante en la mayor parte de los casos (65 %), seguido de los cambios del uso del suelo (22 %) y las invasiones biológicas (13 %).

Eso es debido a que las islas están sobreexpuestas a esos cambios, según señaló este lunes en un comunicado el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS), que es una de las entidades participantes en este estudio junto a la Fundación para la Investigación sobre la Biodiversidad (FRB) y la Universidad de Pau y de Pays de l’Adour.

Publicado este mismo lunes en la revista científica PNAS y financiado por la FRB, el análisis incide en que a pesar de que solo ocupan el 7 % de la superficie terrestre, los ecosistemas insulares albergan casi el 20 % de la biodiversidad mundial, si bien las estrategias mundiales de conservación a menudo las pasan por alto.

https://vanguardia.com.mx/opinion/las-ciudades-demuestran-como-la-accion-climatica-mejora-la-vida-HC21677990

Se estudiaron en total 16,578 islas de todo el mundo para identificar los lugares más amenazados, teniendo en cuenta riesgos como la subida del nivel del mar o las invasiones biológicas y se diseñaron modelos para establecer escenarios de previsión para 2050.

Entre los lugares más expuestos del mundo a las amenazas para la biodiversidad insular figuran países como Seychelles, Bangladesh, China, Fiyi, Micronesia, Dinamarca, Suecia, India y Japón.

También Francia, apunta el estudio, que cuenta con un número “anormalmente elevado de puntos calientes de exposición” (islas fuertemente expuestas a los tres tipos de amenazas), entre ellas la Polinesia y algunas islas metropolitanas, lo que la sitúa entre el 25 % de los países más expuestos.

“Ante este diagnóstico, los autores piden reforzar la protección de las islas de los 31 países identificados como hogar de un número anormalmente elevado de puntos calientes de exposición, adaptando las estrategias locales”, señala el comunicado del CNRS.

Entre las soluciones para atajar el problema los autores recomiendan aplicar métodos de restauración de ecosistemas y de desarrollo de áreas protegidas, dos ejemplos que “permiten, al mismo tiempo, limitar los impactos del cambio climático y reducir las oportunidades de establecimiento de especies exóticas invasoras”.

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