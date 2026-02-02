Estudio revela que el derecho internacional busca limitar los efectos de la guerra en su punto crítico

Internacional
/ 2 febrero 2026
    Estudio revela que el derecho internacional busca limitar los efectos de la guerra en su punto crítico
    War Watch examinó 23 conflictos armados en todo el mundo entre julio de 2024 y finales de 2025. AP

Un informe que abarca 23 conflictos en los últimos 18 meses concluye que más de 100.000 civiles han muerto mientras los crímenes de guerra se descontrolan

Un estudio autorizado de 23 conflictos armados durante los últimos 18 meses concluyó que el derecho internacional que busca limitar los efectos de la guerra está a punto de romperse, con más de 100.000 civiles muertos y torturas y violaciones cometidas con casi impunidad.

El extenso estudio de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra describe la muerte de 18.592 niños en Gaza, el creciente número de víctimas civiles en Ucrania y una “epidemia” de violencia sexual en la República Democrática del Congo.

TE PUEDE INTERESAR: Las amenazas de Trump a Groenlandia abren viejas heridas para los inuit del Ártico

Es tal la magnitud de las violaciones y la falta de esfuerzos internacionales consistentes para prevenirlas que el estudio, titulado War Watch, concluye que el derecho internacional humanitario está en “un punto crítico”.

Stuart Casey-Maslen, autor principal, afirmó: «Los crímenes atroces se repiten porque se toleraron los del pasado. Nuestras acciones, o inacción, determinarán si el derecho internacional humanitario desaparece por completo».

Las leyes de los conflictos armados se desarrollaron ampliamente tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, incluso mediante las Convenciones de Ginebra de 1949. Un objetivo clave era proteger a los civiles de las consecuencias de las guerras civiles y los conflictos entre Estados.

War Watch examinó 23 conflictos armados en todo el mundo entre julio de 2024 y finales de 2025, y es un contrapunto a las afirmaciones de Donald Trump de haber puesto fin a ocho guerras durante su año en el cargo.

La investigación concluye: “No sabemos cuántos civiles han muerto en las hostilidades durante los conflictos armados en 2024 y 2025, pero sí sabemos que la cifra supera con creces los 100.000 en cada uno de esos dos años”.

El resultado es que “se cometieron graves violaciones del derecho internacional humanitario (DIH)”, continúa el informe, “en gran escala y con rampante impunidad”, mientras que los esfuerzos para buscar procesamientos por crímenes de guerra han sido limitados en respuesta.

Uno de los conflictos más mortíferos se produjo en Gaza. Israel atacó implacablemente el territorio palestino con ataques aéreos e incursiones terrestres durante la guerra de dos años que comenzó con el asalto de Hamás el 7 de octubre de 2023.

La población total de Gaza se redujo en aproximadamente 254.000 personas, un 10,6 % menos que las estimaciones previas al conflicto, señala el estudio.

Aunque se acordó un alto el fuego en octubre de 2025, cientos de palestinos más han muerto en combates desde entonces. En total, 18.592 niños y unas 12.400 mujeres habían muerto a finales de 2025.

En 2025, “en Ucrania murieron más civiles que en los dos años anteriores” –un total registrado de 2.514–, lo que, según War Watch, representó un aumento del 70 % respecto al número de muertos en 2023. Los ataques con drones rusos se han dirigido deliberadamente contra civiles, y millones de hogares se han quedado sin electricidad y otros servicios públicos.

La violencia sexual y de género se documenta en casi todos los conflictos. En los conflictos armados de la República Democrática del Congo, casi todas las partes han perpetrado una epidemia de este tipo de violencia. Las víctimas, en su gran mayoría mujeres y niñas, tienen desde bebés de un año hasta personas de 75 años.

En Sudán, se documentó violencia sexual brutal después de la caída de El Fasher ante los rebeldes en octubre de 2025. “Las sobrevivientes contaron que fueron violadas en grupo por combatientes de las RSF”, señala el informe, y que los abusos duraron horas o días y, a veces, ocurrieron en presencia de familiares.

Los autores del informe sostienen que si bien en virtud de las Convenciones de Ginebra todos los países están obligados a “respetar y garantizar el respeto” del derecho internacional humanitario “en todas las circunstancias”, en la práctica existe una brecha cada vez mayor entre las obligaciones de los tratados y una realidad que permite que se cometan más crímenes de guerra.

“Abordar la impunidad generalizada por violaciones graves del derecho internacional debería ser una prioridad política”, observa el estudio de War Watch. Sus autores proponen una serie de salvaguardias para intentar reducir el número de crímenes de guerra.

Estas medidas incluyen la introducción y aplicación de una prohibición de la venta de armas a todos los países “cuando exista un riesgo claro de que las armas o municiones que se vayan a entregar se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves” del derecho internacional humanitario.

Una segunda propuesta es prohibir el uso de bombas de gravedad no guiadas o artillería de largo alcance imprecisa en zonas pobladas, además de restringir el uso de drones e inteligencia artificial contra civiles.

También aboga por “garantizar el enjuiciamiento sistemático de los crímenes de guerra” y exige un apoyo político y financiero adecuado para la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya y los tribunales nacionales de crímenes de guerra. Muchas grandes potencias no son miembros de la CPI, entre ellas Estados Unidos, Rusia, China, Israel e India.

Temas


Derechos humanos
Guerras

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

