Senado alista debate de 40 horas: Mesa Directiva dice que el dictamen está en ‘últimos ajustes’

CDMX.- La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Comisión de Puntos Constitucionales está por definir los últimos detalles del dictamen para reducir la semana laboral a 40 horas, por lo que anticipó que su discusión en el Pleno del Senado de la República podría darse en breve.

El tema forma parte de la reforma al Artículo 123 constitucional y, de acuerdo con lo expuesto por la legisladora, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Zetina, reportó que el documento se encuentra en “los últimos ajustes”.

“En el caso de la reforma al Artículo 123 Constitucional, relativo a la reducción de la semana laboral a 40 horas, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Zetina, ha informado que ya están en los últimos ajustes, por lo que considero que pronto se estará discutiendo en el Pleno”, explicó Castillo Juárez.

La senadora agregó que el martes 3 y el miércoles 4 de febrero el Senado sesionará en Pleno, y señaló que en esas jornadas se presentarán iniciativas de senadoras y senadores, además de que se informará posteriormente si existen dictámenes listos para su presentación.

En cuanto a los antecedentes legislativos inmediatos, Castillo Juárez enmarcó la discusión en el proceso de elaboración del dictamen constitucional que busca modificar la jornada semanal, a partir del trabajo de comisiones y la ruta parlamentaria previa a su eventual votación en el Pleno.

Como parte de la agenda interna de la Cámara, la presidenta de la Mesa Directiva anunció que se reunirá con el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, con el objetivo de impulsar una reforma al Reglamento del Senado que incorpore lenguaje de género y lineamientos para el desarrollo de los debates, además de otras actualizaciones.

En el plano institucional, Castillo Juárez indicó que durante la semana el Senado estará pendiente de la comunicación que enviará el Órgano de Administración Judicial respecto de plazas vacantes y de quiénes ocuparán cargos como magistrados de Tribunales de Circuito, con la finalidad de realizar la toma de protesta correspondiente.

En el panorama general, la presidenta del Senado adelantó que en una de las próximas sesiones participará Zenaida González, quien emitirá un mensaje en tzotzil desde la tribuna, en una semana en la que la Cámara Alta perfila tanto el avance de la reforma laboral como ajustes a sus reglas internas y la atención de asuntos pendientes vinculados al Poder Judicial.