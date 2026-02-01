Senado alista debate de 40 horas: Mesa Directiva dice que el dictamen está en ‘últimos ajustes’

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 1 febrero 2026
    Senado alista debate de 40 horas: Mesa Directiva dice que el dictamen está en ‘últimos ajustes’
    Anticipan que su discusión en el Pleno del Senado de la República podría darse en breve. /FOTO: ESPECIAL

La presidencia del Senado anticipó que el dictamen para reducir la semana laboral entrará pronto a la ruta de debate en el Pleno

CDMX.- La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Comisión de Puntos Constitucionales está por definir los últimos detalles del dictamen para reducir la semana laboral a 40 horas, por lo que anticipó que su discusión en el Pleno del Senado de la República podría darse en breve.

El tema forma parte de la reforma al Artículo 123 constitucional y, de acuerdo con lo expuesto por la legisladora, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Zetina, reportó que el documento se encuentra en “los últimos ajustes”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado

“En el caso de la reforma al Artículo 123 Constitucional, relativo a la reducción de la semana laboral a 40 horas, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Zetina, ha informado que ya están en los últimos ajustes, por lo que considero que pronto se estará discutiendo en el Pleno”, explicó Castillo Juárez.

La senadora agregó que el martes 3 y el miércoles 4 de febrero el Senado sesionará en Pleno, y señaló que en esas jornadas se presentarán iniciativas de senadoras y senadores, además de que se informará posteriormente si existen dictámenes listos para su presentación.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan a reo muerto y frenan visitas en Culiacán; Fiscalía realiza peritajes en el módulo 17

En cuanto a los antecedentes legislativos inmediatos, Castillo Juárez enmarcó la discusión en el proceso de elaboración del dictamen constitucional que busca modificar la jornada semanal, a partir del trabajo de comisiones y la ruta parlamentaria previa a su eventual votación en el Pleno.

Como parte de la agenda interna de la Cámara, la presidenta de la Mesa Directiva anunció que se reunirá con el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, con el objetivo de impulsar una reforma al Reglamento del Senado que incorpore lenguaje de género y lineamientos para el desarrollo de los debates, además de otras actualizaciones.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Si hay fiebre o tos, no vayas a clases’: UNAM lanza alerta por repunte respiratorio invernal

En el plano institucional, Castillo Juárez indicó que durante la semana el Senado estará pendiente de la comunicación que enviará el Órgano de Administración Judicial respecto de plazas vacantes y de quiénes ocuparán cargos como magistrados de Tribunales de Circuito, con la finalidad de realizar la toma de protesta correspondiente.

En el panorama general, la presidenta del Senado adelantó que en una de las próximas sesiones participará Zenaida González, quien emitirá un mensaje en tzotzil desde la tribuna, en una semana en la que la Cámara Alta perfila tanto el avance de la reforma laboral como ajustes a sus reglas internas y la atención de asuntos pendientes vinculados al Poder Judicial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


jornada laboral

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Senado De la República

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
A partir de este domingo se fortaleció el operativo para localizar a los trabajadores.

Con helicópteros artillados y T-6C: Sinaloa lanza megaoperativo por 10 mineros ‘levantados’
Se efectuó el corte de listón del museo subacuático, integrado por seis artefactos navales que fueron sumergidos con fines de creación de hábitat marino.

Desde Guaymas, Sheinbaum hunde un buque para el arrecife artificial y abre museo subacuático
La disponibilidad de espacio para ser ocupado en naves industriales en el centro del país se encuentra rezagada debido a la cautela de varias empresas ante la revisión del T-MEC.

Escasean naves industriales ante cautela por el T-MEC
La dependencia indicó que fortalecerán las medidas institucionales de prevención, seguridad y atención de los menores de edad en resguardo. FOTO:

Seis adolescentes escapan de Casa Cuna en La Paz DIF
Alrededor de ocho personas han muerto luego de ser detenidos por agentes federales de ICE, situación que ha movilizado las protestas de los ciudadanos. FOTO:

Tras recibir críticas, la francesa Capgemini vende una filial que trabajaba con ICE

Las muertes han hecho que muchos se planteen la preparación y respuesta de la ciudad ante esta emergencia y la decisión de Mamdani de no desalojar los campamentos de personas sin hogar. FOTO:

Alcalde de Nueva York confirma 14 muertes por frío extremo; continúa la alerta invernal
En las pasadas dos semanas, los Presidentes de México y EU han sostenido dos conversaciones telefónicas, y ninguno de sus Gobiernos había revelado que el tema de Cuba hubiera sido materia de esas pláticas hasta que Trump lo reveló anoche.

‘Pedí a Sheinbaum no enviar petróleo a Cuba y cumplió’: Trump

Liam Conejo Ramos, de 5 años, es liberado del centro de detención migratorio en Texas

Liam Conejo Ramos, de 5 años, es liberado del centro de detención migratorio en Texas