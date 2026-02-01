México brilla en los Grammy 2026: Natalia Lafourcade y Carín León encabezan la lista de ganadores

Este año, la Academia de Grabación realizó ajustes en la ceremonia de los Premios Grammy, por lo que varios galardones fueron entregados y anunciados durante la pregala del evento, previo al desfile por la Alfombra Roja. En este contexto, el talento mexicano y latino se impuso en diversas categorías. El puertorriqueño Bad Bunny; los mexicanos Natalia Lafourcade y Carín León; los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, así como la icónica Gloria Estefan, resultaron ganadores en distintas categorías, incluidas las de música latina, durante la pregala de los Grammy celebrada en Los Ángeles.

LOS PREMIOS Bad Bunny se alzó con el galardón a Mejor Interpretación de Música Global con ‘EoO’, imponiéndose a ‘Cantando en el Camino’, de Ciro Hurtado, y ‘Jerusalema’, de Angélique Kidjo, entre otros nominados. Este reconocimiento representa el primer Grammy que obtiene el artista puertorriqueño en la 68ª edición de los premios, cuya gala oficial se llevará a cabo más tarde, aunque varias categorías ya fueron anunciadas durante la pregala.

Por su parte, Natalia Lafourcade ganó el premio a Mejor Álbum de Pop Latino con ‘Cancionera’, su décimo proyecto de estudio, en el que encapsula su evolución artística y personal. La mexicana competía en esta categoría con ‘Cosa Nuestra’, de Rauw Alejandro; ‘Bogotá (Deluxe)’, de Andrés Cepeda; ‘Tropicoqueta’, de Karol G; y ‘¿Y ahora qué?’, de Alejandro Sanz. Carín León volvió a imponerse por segundo año consecutivo en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana (incluida la tejana) con ‘Palabra de To’s (Seca)’.