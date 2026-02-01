México brilla en los Grammy 2026: Natalia Lafourcade y Carín León encabezan la lista de ganadores
Durante la pregala de la ceremonia se entregaron premios a estrellas como Ariana Grande, Bad Bunny, Gloria Estefan y más
Este año, la Academia de Grabación realizó ajustes en la ceremonia de los Premios Grammy, por lo que varios galardones fueron entregados y anunciados durante la pregala del evento, previo al desfile por la Alfombra Roja. En este contexto, el talento mexicano y latino se impuso en diversas categorías.
El puertorriqueño Bad Bunny; los mexicanos Natalia Lafourcade y Carín León; los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, así como la icónica Gloria Estefan, resultaron ganadores en distintas categorías, incluidas las de música latina, durante la pregala de los Grammy celebrada en Los Ángeles.
LOS PREMIOS
Bad Bunny se alzó con el galardón a Mejor Interpretación de Música Global con ‘EoO’, imponiéndose a ‘Cantando en el Camino’, de Ciro Hurtado, y ‘Jerusalema’, de Angélique Kidjo, entre otros nominados.
Este reconocimiento representa el primer Grammy que obtiene el artista puertorriqueño en la 68ª edición de los premios, cuya gala oficial se llevará a cabo más tarde, aunque varias categorías ya fueron anunciadas durante la pregala.
Por su parte, Natalia Lafourcade ganó el premio a Mejor Álbum de Pop Latino con ‘Cancionera’, su décimo proyecto de estudio, en el que encapsula su evolución artística y personal. La mexicana competía en esta categoría con ‘Cosa Nuestra’, de Rauw Alejandro; ‘Bogotá (Deluxe)’, de Andrés Cepeda; ‘Tropicoqueta’, de Karol G; y ‘¿Y ahora qué?’, de Alejandro Sanz.
Carín León volvió a imponerse por segundo año consecutivo en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana (incluida la tejana) con ‘Palabra de To’s (Seca)’.
El mexicano superó en la 68ª edición de estos premios a producciones como ‘Mala Mía’, de Fuerza Regida y Grupo Frontera; ‘Y lo que viene’, de Grupo Frontera; ‘Sin Rodeos’, de Paola Jara; y ‘Bobby Pulido & Friends. Una Tuya y Una Mía – Por la Puerta Grande (En Vivo)’, del cantante tejano Bobby Pulido.
La ceremonia principal de los Grammy 2026 arrancará a las 19:00 horas y podrá verse por TNT Latinoamérica en televisión de paga, Imagen Televisión en señal abierta y vía streaming a través de HBO Max. (Con información de EFE)