Las amenazas de Trump a Groenlandia abren viejas heridas para los inuit del Ártico

En una fría mañana reciente en el Ártico canadiense, unas 70 personas salieron a la calle.

Desafiando los gélidos vientos, marcharon por el territorio de Nunavut, gobernado por los inuit, ondeando carteles que decían: “Apoyamos a Groenlandia” y “Groenlandia es un socio, no una compra”.

Fue un vistazo a cómo, para los pueblos indígenas del Ártico, la batalla por Groenlandia se ha convertido en un ajuste de cuentas más amplio, que aparentemente enfrenta la larga batalla para afirmar sus derechos contra un impulso global por el poder.

El tira y afloja de Donald Trump sobre Groenlandia recordó “siglos de imperialismo por parte de diferentes estados nacionales, pero también de colonización por parte de diferentes actores”, dijo Natan Obed, presidente de la organización nacional inuit de Canadá, Inuit Tapiriit Kanatami.

“Los inuit hemos tenido que descubrir cómo mantener nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra autodeterminación en medio de otras personas que quieren cosas diferentes de nosotros o de nuestras tierras y territorios”.

Era un pasado que muchos creían haber dejado atrás. «Las propuestas de Estados Unidos —y no se trata de un solo individuo, sino de un coro de personas que dicen cosas muy similares— nos preocupan muchísimo, pues estamos al borde de otra era de irrespeto a nuestros derechos colectivos», dijo Obed.

Particularmente preocupante fue el enfoque en los esfuerzos de Groenlandia por extraer riqueza mineral o crear posiciones defensivas, dijo Obed.

“Esa es la parte más alarmante del discurso que ha estado circulando”, dijo. “Creía que habíamos superado la premisa central de que si los pueblos indígenas no mejoran nuestra tierra según los criterios de los actores imperialistas, de alguna manera no tenemos autodeterminación. Las decisiones que se toman sobre nuestra tierra y lo que queremos para ella son solo nuestras”.

Aunque Trump prometió recientemente que no tomaría Groenlandia por la fuerza, la Casa Blanca ha señalado que sigue interesada en controlar la isla más grande del mundo.

Jeff Landry, enviado especial de Estados Unidos a Groenlandia, escribió un artículo de opinión en el que describe Groenlandia como “una de las regiones de mayor importancia estratégica del mundo”.

El artículo de 976 palabras, publicado en el New York Times, no mencionó a los pueblos indígenas que habían administrado la tierra durante milenios, y señaló en cambio: “El presidente ha sido inequívoco: el dominio estadounidense en el Ártico no es negociable”.

En Groenlandia, los residentes han descrito las declaraciones de Trump sobre “comprar” o “apoderarse” del territorio como un regreso a una época en la que las tierras indígenas eran vistas únicamente como mercancías para ser adquiridas, dejando a los inuit al margen de las negociaciones políticas que moldeaban sus vidas.

“En medio de la creciente tensión entre las grandes potencias, nos preocupa que el Ártico se presente como un activo o como un desierto helado y vacío”, declaró Sara Olsvig, presidenta del Consejo Circumpolar Inuit y exlíder de Inuit Ataqatigiit, un partido político de izquierda independentista de Groenlandia.

“Para nosotros, es nuestra patria; sus riquezas sustentan a nuestro pueblo, nuestra cultura, a nuestros niños, jóvenes y ancianos. Los inuit han vivido y prosperado en nuestra región ártica desde tiempos inmemoriales, mucho antes del concepto de estados”.

El afán de poder había puesto de manifiesto la incapacidad de muchos para reconocer que, tras siglos de dominio danés, Groenlandia era ahora un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca.

“Por lo tanto, Groenlandia no es ‘propiedad’ de Dinamarca, ni Dinamarca puede ‘venderla’”, declaró Olsvig.

Los últimos meses han estado plagados de “connotaciones de épocas anteriores de colonización”, dijo, lo que la obligó a ella y a otros a enfatizar que los inuit y el pueblo de Groenlandia son iguales a todos los demás.

“No repetir los errores del imperialismo pasado es importante”, dijo, y agregó: “No existe un colonizador mejor”.

A medida que la retórica de Trump se intensificaba, los inuit de Alaska seguían de cerca la situación.

Marie Greene, presidenta del Consejo Circumpolar Inuit de Alaska, declaró: «Al principio fue increíble, luego se volvió desgarrador escuchar que nuestra gente, especialmente niños y ancianos, temía ser invadida».

Las amenazas fueron un duro golpe para los inuit, quienes durante mucho tiempo habían trabajado juntos para garantizar que el Ártico siguiera siendo una zona de paz, incluso mientras las tensiones se intensificaban entre las potencias mundiales que lo rodean.

“Para los inuit, la paz en el Ártico no es un principio abstracto; se trata de proteger nuestras tierras, nuestras familias y el futuro de nuestros hijos”, declaró Vivian Korthuis, también del Consejo Circumpolar Inuit de Alaska.

“La paz duradera se logra escuchando a los inuit, respetando nuestros derechos y colaborando con nosotros como socios cuyo conocimiento y responsabilidad se basan en el propio Ártico”.

La conversación sobre Groenlandia reforzó la singular vulnerabilidad de los pueblos indígenas a las turbulencias geopolíticas, afirmó Gunn-Britt Retter, del Consejo Saami, una organización que representa a los pueblos sami de Finlandia, Rusia, Noruega y Suecia.

“Cuando la geopolítica se calienta, se entra en un estado en el que los líderes estatales empiezan a hablar y lo primero que se olvida son los pueblos indígenas”, dijo Retter. “Siempre hay algo más importante. Es como: ‘Sí, valoramos a los pueblos indígenas o respetamos sus derechos, pero ahora mismo esto es más importante’”.

La sensación era que los derechos indígenas eran algo que se defendía en épocas de bonanza, solo para ser anulados cuando surgían intereses estratégicos, como la amenaza de los aranceles, dijo Retter. «Las cuestiones indígenas se convierten en tema de conversación cuando hay superávits presupuestarios».

Para muchos en el Ártico, era difícil no ver las amenazas que se cernían sobre Groenlandia como una señal de lo que estaba por venir, dijo Obed, de los inuit Tapiriit Kanatami de Canadá. “Entendemos que estamos cada vez más en el centro de una lucha geopolítica que no gira necesariamente en torno a nuestra cultura o sociedad, sino en nuestra patria, en nuestro propio patio trasero”, afirmó.

Señaló como ejemplos los enormes fondos que tanto Rusia como China han invertido en reforzar los puertos en el Ártico ruso y sus alrededores y la silenciosa lucha por reclamar el Paso del Noroeste mientras el cambio climático transforma la región.

“Sabemos que estas luchas se avecinan”, dijo Obed. “Así que este es el momento de construir alianzas, estrategias y planes para asegurarnos de que, cuando lleguen esos momentos, estemos preparados”.