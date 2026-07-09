EU acusa al líder de una banda criminal india de organizar el asesinato de un activista sij canadiense

En una rueda de prensa celebrada el martes, miembros del FBI y de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) anunciaron que, en el marco de la Operación Hard Ball —una investigación federal que se ha extendido durante varios años sobre complots de asesinato por encargo, tiroteos, extorsión y narcotráfico—, se han imputado cargos a 37 personas, algunas de las cuales ya se encuentran bajo custodia. Las autoridades siguen buscando a siete fugitivos en Estados Unidos, dos en India y uno en Europa.

Las autoridades estadounidenses y canadienses afirman haber “desmantelado” la cúpula de un conocido grupo criminal indio, imputando a decenas de operativos que han “infligido dolor y crueldad a personas, víctimas en todo el mundo”, incluyendo un sonado asesinato en Canadá que tensó las relaciones diplomáticas entre Canadá e India.

La acusación de mayor repercusión fue la de Lawrence Bishnoi , el líder encarcelado de una banda criminal india, acusado de orquestar el asesinato de un conocido activista sij desde la cárcel de Delhi.

Hardeep Singh Nijjar fue asesinado a tiros en 2023 a las afueras de un templo en Canadá, donde ejercía como presidente. La policía informó que también había acusado a su amigo de la infancia, Satinderjeet Singh, por su participación en el crimen. Singh, conocido también como Goldy Brar, se encuentra prófugo en Estados Unidos.

Se alega que Bishnoi dirigió la operación utilizando teléfonos móviles de contrabando y que proporcionó a un cómplice fotos de Nijjar y sus direcciones conocidas para facilitar el asesinato.

El descarado asesinato a plena luz del día de Nijjar provocó tensiones entre los gobiernos canadiense e indio , después de que el entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijera que había “acusaciones creíbles” de que el gobierno indio había estado involucrado en la muerte de Nijjar.

Nijjar fue una figura destacada en el movimiento para crear una patria sij independiente conocida como Khalistan. Este activista, nacido en India y ciudadano canadiense, había sido tildado de terrorista por las autoridades indias, que ofrecieron una recompensa por información que condujera a su arresto.

El activismo de la diáspora sij ha sido motivo de tensión entre India y Canadá durante años. Canadá cuenta con la mayor población de sijs fuera de India, y este país ha acusado repetidamente a Canadá de tolerar a “terroristas y extremistas”.

Por su parte, Canadá designó recientemente a la banda Bishnoi como entidad terrorista.

Moninder Singh, amigo de Nijjar y otro activista que ha recibido repetidas amenazas de muerte, declaró en una entrevista que los cargos enviaban un mensaje contundente sobre la importancia de la seguridad pública. Añadió que teme que los cambios en la narrativa sobre el papel del gobierno indio hayan envalentonado a la India para reprimir la disidencia en cualquier parte del mundo.

“La omisión de actores estatales como la India [en la investigación de Canadá] sugiere que se está dando prioridad a los acuerdos comerciales bilaterales y las alianzas geopolíticas sobre la protección uniforme de los ciudadanos canadienses frente a la injerencia extranjera y la represión transnacional”, afirmó.

Afirmó haber recibido cuatro advertencias de la policía canadiense que describió como “asesinato inminente por parte de la India y sus aliados”, la más reciente de las cuales involucraba a su esposa y sus dos hijos. “Excluir o ignorar a la India de esta ecuación es prácticamente darles vía libre para seguir persiguiendo a los activistas sijs que abogan por la autodeterminación en forma de Khalistan”, declaró.

El enviado de la India en Ottawa, Dinesh Patnaik, afirmó que la India nunca ha ejercido injerencia extranjera en Canadá, pero persisten las dudas sobre el papel de la India en el asesinato de 2023 tras los informes que indican que un funcionario del consulado indio en Vancouver ayudó a proporcionar información sobre Nijjar. La policía canadiense cree que el empleado consular también era oficial de inteligencia de la agencia de inteligencia exterior de la India. En junio, la agencia de inteligencia canadiense declaró que el asesinato de Nijjar señalaba una “escalada significativa en los esfuerzos de represión de la India”, lo que reflejaba una campaña transnacional más amplia de Delhi para intimidar a los disidentes.

India y Canadá ya habían expulsado a diplomáticos del otro país en el marco de la disputa internacional. En mayo de 2025, cuatro ciudadanos indios fueron acusados de asesinato y conspiración para cometer asesinato en relación con la muerte de Nijjar. El caso se encuentra ahora ante el Tribunal Supremo de la Columbia Británica.

Michael Duheme, comisionado de la RCMP, calificó los cargos como “un momento importante para la RCMP y para la seguridad pública en Canadá, Estados Unidos y en todo el mundo”, y agregó que las fuerzas del orden están “enfrentándose a los delincuentes donde operan, atacando las estructuras de liderazgo de estos grupos criminales y acabando con su capacidad para aterrorizar y extorsionar a la gente”.

Duheme afirmó que Bishnoi y sus cómplices eran «algunos de los criminales más crueles y con mayor alcance» que se dedicaban al asesinato, el secuestro, la extorsión y el incendio provocado, todo ello impulsado por una extensa red de narcotráfico. Como parte de la operación, la policía incautó aproximadamente 1000 kg de cocaína y una docena de armas de fuego.

Según la acusación, Bishnoi también se atribuyó la responsabilidad de un tiroteo aparte que tuvo lugar en la casa de un destacado actor y cantante indio en Vancouver, advirtiendo en punjabi en una publicación de Facebook que “nadie puede salvarte de nosotros”.

El miércoles, el ministro de Justicia de Canadá, Sean Fraser, declaró a la prensa que esperaba que las detenciones realizadas en el marco de la Operación Hard Ball marcaran un punto de inflexión para las comunidades canadienses que se enfrentan a un repunte de los tiroteos y las extorsiones violentas. «La magnitud de la noticia de hoy es incalculable», afirmó.

Junto a Fraser, Brenda Locke, alcaldesa de Surrey, Columbia Británica, declaró que “daba la sensación de que la ciudad llevaba tiempo sitiada”. La policía local informó de 131 denuncias por extorsión en 2026, 20 disparos relacionados con estos delitos y dos incendios provocados.

Gurpatwant Singh Pannun , a quien las autoridades estadounidenses señalan como objetivo de un complot de asesinato, afirmó que los cargos «no pueden considerarse de forma aislada» y representan una estrategia más amplia para atacar a los disidentes sij, dejando al descubierto el «letal aparato transnacional de asesinatos» operado por el gobierno indio. En su caso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un oficial de inteligencia indio, Vikash Yadav . Estados Unidos ha intentado extraditar a Yadav, pero las autoridades de Delhi afirman no poder localizarlo.

«El gobierno indio del BJP empleó dos métodos operativos distintos para lograr el mismo objetivo estatal: la eliminación de los líderes del movimiento del referéndum de Khalistan», declaró Pannun. «Tácticas diferentes, pero los mismos cerebros».

Las autoridades también identificaron a otras dos organizaciones criminales detenidas por cargos similares durante la investigación, que duró dos años. Estas organizaciones transnacionales tienen miembros en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Portugal y el Reino Unido. Además, se acusa a sus miembros de robar grandes cantidades de drogas a otras organizaciones criminales que operan en California y de vender la mercancía ilícita en todo Estados Unidos y Canadá.

Las acusaciones señalan que algunos acusados se aprovecharon de sus relaciones con autoridades locales corruptas en la India para perseguir a rivales o a quienes se creía que cooperaban con las fuerzas del orden. Al menos un acusado está imputado por organizar actividades delictivas mientras estaba detenido en un centro de inmigración y aduanas, según informaron las autoridades el martes, aunque no está claro cómo pudo comunicarse sin ser detectado.