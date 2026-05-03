Noticias del fin de semana en México: Rubén Rocha pide licencia; clima en México; Dwayne Johnson fue detenido en Hollywood

MÉXICO

→ ¿Adiós onda de calor? Frente Frío #48 ocasionará lluvias intensas y masa de aire polar generará bajas temperaturas : En costas del Pacífico se mantiene la onda de calor en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

→ Congreso de Sinaloa aprueba licencia de Rubén Rocha Moya tras acusaciones de EU : El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó licencia de Rubén Rocha Moya mientras EU investiga presuntos nexos con narcotráfico.

INTERNACIONAL

→ Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’ : Desde el Capitolio se advierte que los días de impunidad para los narcoterroristas se han terminado.

→ Elementos de ICE sacan a rastras a hombre de hospital en Brooklyn : No es un episodio de The Pitt. En la noche del 2 de mayo se reportó que agentes de ICE realizaron un arresto dentro de un hospital, después de una protesta en el distrito de Brooklyn.

COAHUILA

→ Investiga FGR inmobiliarias de Saltillo, ligadas al ‘Jardinero’ : Las redes de poder y de tráfico de influencias de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, recientemente detenido por la Secretaría de Marina, se extendieron a Coahuila.

→ Coahuila es la séptima entidad con más investigaciones por tráfico de sustancias; incidencia crece al doble : Coahuila arrancó 2026 con un repunte histórico en investigaciones federales por tráfico de drogas, al alcanzar 16 carpetas en solo tres meses y colocarse entre los siete estados con mayor incidencia del país.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ GP de Miami: Antonelli firma su tercer triunfo consecutivo; Pérez pelea posiciones : La carrera fue ganada por Andrea Kimi Antonelli, quien sumó su tercera victoria consecutiva y se mantiene como líder del campeonato.

→ ¿Por qué detuvo la policía a Dwayne Johnson en Hollywood? : El protagonista de ‘Black Adam’ asistió a la ceremonia de Emily Blunt por su estrella en el Paseo de la Fama cuando ocurrió el incidente.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Pensión Bienestar mayo-junio 2026: calendario de pagos, cambios y fechas clave : El calendario de pagos de la Pensión Bienestar mayo-junio 2026 está por anunciarse y, aunque mantiene su estructura general, presenta cambios relevante.