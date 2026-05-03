Noticias del fin de semana en México: Rubén Rocha pide licencia; clima en México; Dwayne Johnson fue detenido en Hollywood

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    Noticias del fin de semana en México: Rubén Rocha pide licencia; clima en México; Dwayne Johnson fue detenido en Hollywood

Lo más relevante del fin de semana, del 1 al 3 de mayo, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

¿Adiós onda de calor? Frente Frío #48 ocasionará lluvias intensas y masa de aire polar generará bajas temperaturas: En costas del Pacífico se mantiene la onda de calor en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Congreso de Sinaloa aprueba licencia de Rubén Rocha Moya tras acusaciones de EU: El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó licencia de Rubén Rocha Moya mientras EU investiga presuntos nexos con narcotráfico.

INTERNACIONAL

Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’: Desde el Capitolio se advierte que los días de impunidad para los narcoterroristas se han terminado.

Elementos de ICE sacan a rastras a hombre de hospital en Brooklyn: No es un episodio de The Pitt. En la noche del 2 de mayo se reportó que agentes de ICE realizaron un arresto dentro de un hospital, después de una protesta en el distrito de Brooklyn.

COAHUILA

Investiga FGR inmobiliarias de Saltillo, ligadas al ‘Jardinero’: Las redes de poder y de tráfico de influencias de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, recientemente detenido por la Secretaría de Marina, se extendieron a Coahuila.

Coahuila es la séptima entidad con más investigaciones por tráfico de sustancias; incidencia crece al doble: Coahuila arrancó 2026 con un repunte histórico en investigaciones federales por tráfico de drogas, al alcanzar 16 carpetas en solo tres meses y colocarse entre los siete estados con mayor incidencia del país.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

GP de Miami: Antonelli firma su tercer triunfo consecutivo; Pérez pelea posiciones: La carrera fue ganada por Andrea Kimi Antonelli, quien sumó su tercera victoria consecutiva y se mantiene como líder del campeonato.

¿Por qué detuvo la policía a Dwayne Johnson en Hollywood?: El protagonista de ‘Black Adam’ asistió a la ceremonia de Emily Blunt por su estrella en el Paseo de la Fama cuando ocurrió el incidente.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Pensión Bienestar mayo-junio 2026: calendario de pagos, cambios y fechas clave: El calendario de pagos de la Pensión Bienestar mayo-junio 2026 está por anunciarse y, aunque mantiene su estructura general, presenta cambios relevante.

Alertan por aumento de fraudes para robar cuentas de Netflix mediante mensajes SMS: Autoridades alertan por fraude vía SMS que suplanta a Netflix para robar datos y cuentas; piden evitar enlaces y verificar en sitio oficial.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Los morenistas señalaron que la Fiscalía General de la República debe definir lo que corresponda.

Morena se deslinda de Rocha Moya tras licencia en Sinaloa
Vinculan a proceso a Jorge Armando ‘N’ por abuso sexual y corrupción de menores en Morelos

Vinculan a proceso a edil de Tlalnepantla por corrupción de menores y abuso sexual
Gutiérrez reiteró que hay 10 exfuncionarios señalados por este derrumbe, pero hasta el día de hoy, ninguno ha sido encontrado culpable o sentenciado por un delito. FOTO: Cuartoscuro

Sigue la impunidad a 5 años del colapso de la Línea 12 del Metro, denuncia PAN CDMX
El diputado Rubén Moreira atribuyó la crisis de movilidad a decisiones del Gobierno federal durante un programa de análisis.

Rubén Moreira: México enfrenta crisis de movilidad por falta de planeación
Toda la tripulación a bordo del buque no identificado estaba a salvo tras el asalto frente a Sirik, Irán, al este del estrecho, indicó el monitor británico.

Buque de carga cerca de estrecho de Ormuz reporta ser atacado en medio de negociaciones
Esta situación sucedió un día después de que el mandatario Donald Trump firmara una nueva orden ejecutiva contra la nación caribeña.

Presidente cubano se pronuncia en contra de ampliación de sanciones de EU
La mayoría de los albañiles en Coahuila labora fuera de la formalidad, sin acceso garantizado a prestaciones ni protección social pese a desempeñar una de las actividades con mayor riesgo.

Más del 90% de albañiles en Coahuila labora en la informalidad
Obras de infraestructura en varias regiones de la entidad fueron entregadas y otras iniciadas.

Destacan resultados y dinamismo para Coahuila durante abril