Noticias del fin de semana en México: Rubén Rocha pide licencia; clima en México; Dwayne Johnson fue detenido en Hollywood
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Lo más relevante del fin de semana, del 1 al 3 de mayo, bajo la cobertura de VANGUARDIA
MÉXICO
→ ¿Adiós onda de calor? Frente Frío #48 ocasionará lluvias intensas y masa de aire polar generará bajas temperaturas: En costas del Pacífico se mantiene la onda de calor en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
→ Congreso de Sinaloa aprueba licencia de Rubén Rocha Moya tras acusaciones de EU: El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó licencia de Rubén Rocha Moya mientras EU investiga presuntos nexos con narcotráfico.
INTERNACIONAL
→ Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’: Desde el Capitolio se advierte que los días de impunidad para los narcoterroristas se han terminado.
→ Elementos de ICE sacan a rastras a hombre de hospital en Brooklyn: No es un episodio de The Pitt. En la noche del 2 de mayo se reportó que agentes de ICE realizaron un arresto dentro de un hospital, después de una protesta en el distrito de Brooklyn.
COAHUILA
→ Investiga FGR inmobiliarias de Saltillo, ligadas al ‘Jardinero’: Las redes de poder y de tráfico de influencias de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, recientemente detenido por la Secretaría de Marina, se extendieron a Coahuila.
→ Coahuila es la séptima entidad con más investigaciones por tráfico de sustancias; incidencia crece al doble: Coahuila arrancó 2026 con un repunte histórico en investigaciones federales por tráfico de drogas, al alcanzar 16 carpetas en solo tres meses y colocarse entre los siete estados con mayor incidencia del país.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ GP de Miami: Antonelli firma su tercer triunfo consecutivo; Pérez pelea posiciones: La carrera fue ganada por Andrea Kimi Antonelli, quien sumó su tercera victoria consecutiva y se mantiene como líder del campeonato.
→ ¿Por qué detuvo la policía a Dwayne Johnson en Hollywood?: El protagonista de ‘Black Adam’ asistió a la ceremonia de Emily Blunt por su estrella en el Paseo de la Fama cuando ocurrió el incidente.
¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?
→ Pensión Bienestar mayo-junio 2026: calendario de pagos, cambios y fechas clave: El calendario de pagos de la Pensión Bienestar mayo-junio 2026 está por anunciarse y, aunque mantiene su estructura general, presenta cambios relevante.
→ Alertan por aumento de fraudes para robar cuentas de Netflix mediante mensajes SMS: Autoridades alertan por fraude vía SMS que suplanta a Netflix para robar datos y cuentas; piden evitar enlaces y verificar en sitio oficial.