EU ataca lancha en el Pacífico, dejando cinco muertos

WASHINGTON.-Estados Unidos bombardeó el martes una lancha en el océano Pacífico, matando a cinco personas, informaron las autoridades que acusaron a la embarcación de estar involucrada en el narcotráfico.

El ataque más reciente eleva a por lo menos 240 el número de personas que han muerto por ataques del ejército de Estados Unidos contra embarcaciones, en más de 70 lanzamientos.

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Al igual que en ocasiones anteriores, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que apuntó contra presuntos traficantes de drogas a lo largo de rutas de contrabando conocidas y que “la inteligencia reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico”.

El ejército, sin embargo, no aportó pruebas de que la embarcación llevaba drogas. Un video publicado en X muestra una pequeña embarcación en el agua antes de quedar eliminada por una explosión.

El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles en América Latina y ha intentado justificar los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis que se cobran vidas en el país. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a “narcoterroristas”.

Hay quienes cuestionan la legalidad de estos asaltos, así como su eficacia, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis suele traficarse por tierra desde México, donde se produce con químicos importados de China y la India.

Los ataques han suscitado un intenso escrutinio por parte de legisladores demócratas y académicos del derecho militar.

El primer bombardeo generó especial preocupación entre algunos legisladores y expertos. En ese caso, el primer ataque mató a nueve personas, pero dos hombres sobrevivieron y se aferraron a los restos de la lancha hasta que un segundo disparo los ultimó. La Casa Blanca insistió en que el segundo disparo fue “en defensa propia” para garantizar que la embarcación fuera destruida y de conformidad con las leyes de los conflictos armados.

Pero algunos especialistas en derecho señalan que un segundo ataque para matar a sobrevivientes es ilegal en cualquier circunstancia, hubiera o no conflicto armado.

El organismo de supervisión del Pentágono anunció en mayo que examinará si Estados Unidos siguió las normas para designar blancos de ataque, que toman en cuenta la intención del comandante, el desarrollo del objetivo y la ejecución. Pero la evaluación no investigará la legalidad de los bombardeos.

El ataque del martes ocurre luego que en septiembre el secretario de Estado Marco Rubio prometió pedir la aprobación de los países de la región para llevar a cabo tales gestiones.

Las declaraciones de Rubio, hechas en Perú el mes pasado, parecieron marcar un cambio de estrategia. Sin embargo, el secretario de Estado también enfatizó que Estados Unidos “todavía podrá reventar buques si es necesario” y que la estrategia será una de decidir caso por caso.