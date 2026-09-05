EU bombardea 3 petroleros iraníes tras ataque de Irán a buques de la Marina

Los ataques —un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump intentó minimizar el conflicto al calificarlo de “cosa menor”— mantienen un nuevo giro de regreso hacia los combates tras seis meses de una guerra intermitente que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Ambas partes han buscado infligir daño tanto militar como económico, y las negociaciones se han derrumbado.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos dijeron el sábado que atacaron tres petroleros iraníes después de que buques de guerra de la Marina fueran blanco de misiles, y advirtieron que, “si es necesario, destruirán la limitada y expuesta flota petrolera de Irán ”.

El comunicado militar indicó que un portaaviones y un destructor de Estados Unidos eludieron “múltiples ataques iraníes no provocados” mientras patrullaban en la región y que ningún integrante del personal estadounidense resultó herido. Señaló que dos petroleros iraníes quedaron “inhabilitados de forma permanente” y que el tercero, que iba sin carga, fue destruido.

El comunicado de Estados Unidos afirmó que los petroleros formaban parte de una red clandestina que ayuda a financiar a la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán y a sus fuerzas aliadas armadas en la región.

Antes, la televisión estatal iraní informó que cuatro misiles de Estados Unidos impactaron un petrolero a unos 10 kilómetros (6 millas) de la isla de Jarg, donde se encuentra una terminal por la que el país exporta la mayor parte de su petróleo. La isla de Jarg ha sido atacada repetidamente durante la guerra, incluidos bombardeos de Estados Unidos contra instalaciones militares allí en marzo.

Estados Unidos dijo que un petrolero fue alcanzado frente a la isla de Kharg y que otro fue atacado cerca de Jask, al este del estrecho de Ormuz. El petrolero sin carga fue impactado en el golfo de Omán. El comunicado compartió lo que describió como imágenes de video de los ataques.

“No dudaremos en defender a las fuerzas estadounidenses y, si es necesario, destruir la limitada y expuesta flota petrolera de Irán”, advirtió el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper.

Los ataques se produjeron casi una semana después de que Estados Unidos e Irán reanudaron las agresiones tras un mes de relativa calma, con el estrecho y las comunidades iraníes a lo largo de él nuevamente bajo ataque. Al menos cinco personas murieron a principios de semana durante un bombardeo de Estados Unidos en el sur de Irán. Un ataque alcanzó una boda.

La reanudación de los combates ocurrió después de nuevos esfuerzos de Estados Unidos por aplicar presiones económicas sobre Teherán, cuyos nuevos líderes de línea dura han señalado su disposición a atrincherarse tras resistir décadas de sanciones.

Mientras tanto, el asunto que ayudó a conducir a la guerra —el programa nuclear de Irán— debía abordarse en negociaciones que se vinieron abajo poco después de que Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento a mediados de junio. En su lugar, la nueva palanca de Teherán se centra en el estrecho, crucial para los envíos mundiales de petróleo y gas natural, y que antes de que comenzara la guerra era considerado una vía marítima internacional.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos están guiando a los barcos a través del estrecho mientras Teherán afirma su control y ataca a algunas embarcaciones, pero en general hay poco tráfico.