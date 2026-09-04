Irán lucha por mantenerse a flote frente a las presiones económicas y el bloqueo de EU

Irán lucha por mantenerse a flote frente a las presiones económicas y el bloqueo de EU

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

El régimen solo ha logrado cargar un promedio de alrededor de 250 mil barriles por día

Internacional
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Irán tiene cada vez más dificultades para resistir el impacto del bloqueo naval estadounidense y las sanciones económicas que están asestando duros golpes a su ya maltrecha economía, según declararon altos funcionarios iraníes.

Con las exportaciones de petróleo de Teherán cayendo a mínimos históricos durante siete semanas consecutivas, un hecho sin precedentes, el régimen se enfrenta a una nueva realidad: tal vez tenga que ceder primero en la batalla de presión económica con Estados Unidos, según informaron a Reuters tres fuentes iraníes de alto rango.

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La situación se ha agravado aún más después de que Estados Unidos desatara una nueva ola de sanciones y amenazara con perseguir a cualquiera que ayude a Irán, dejando al régimen con menos recursos para conseguir divisas o comprar bienes, añadieron las fuentes.

Si bien Irán logró enviar 2 millones de barriles de petróleo por día durante el punto álgido de la guerra en marzo, el régimen solo ha logrado cargar un promedio de alrededor de 250.000 barriles por día en agosto, según estimaciones de los analistas marítimos Vortexa y Kpler.

$!La situación se ha agravado aún más después de que Estados Unidos desatara una nueva ola de sanciones y amenazara con perseguir a cualquiera que ayude a Irán.
La situación se ha agravado aún más después de que Estados Unidos desatara una nueva ola de sanciones y amenazara con perseguir a cualquiera que ayude a Irán. AP

BLOQUEO

La drástica caída demuestra que el renovado bloqueo estadounidense ha impedido que Irán acceda a su principal fuente de ingresos, que anteriormente había logrado eludir las sanciones occidentales.

“Incluso en el punto álgido de las sanciones de máxima presión en 2019-2020, parte del crudo iraní salía de Ormuz todos los meses; en ningún momento los flujos de salida cayeron a casi cero durante un período prolongado como ha ocurrido desde mediados de julio”, dijo la analista de Vortexa, Claire Jungman.

Según el Comando Central, la Armada estadounidense ha interceptado hasta el momento 86 buques mercantes que entraban o salían de puertos iraníes; tres de ellos han quedado inutilizados y dos han sido abordados por tropas.

Los funcionarios iraníes afirman que todavía tienen decenas de millones de barriles de petróleo almacenados en buques cisterna fuera de la zona de bloqueo que pueden vender, pero eso en sí mismo conlleva un problema.

La caída de los ingresos petroleros, sumada a la alta inflación y al desplome del valor del rial iraní, ha dejado al régimen con menos efectivo disponible para pagar las elevadas primas que necesita para eludir las sanciones, añadieron las fuentes iraníes.

Según Vortexa, se cree que Irán tiene un total de 107 millones de barriles de petróleo a la deriva en el mar, pero una vez que se vendan, los buques cisterna no podrán regresar para reabastecerse debido al bloqueo.

$!La caída de los ingresos petroleros, sumada a la alta inflación y al desplome del valor del rial iraní.
La caída de los ingresos petroleros, sumada a la alta inflación y al desplome del valor del rial iraní. AP

El secretario del Tesoro, Scott, advirtió a principios de esta semana sobre problemas económicos aún más graves que azotarán a Irán, y prometió “asfixiar” al gobierno iraní hasta que acepte un acuerdo de paz con el presidente Trump.

Además de las sanciones, Scott dijo que planea atacar activos en las Islas Vírgenes Británicas y “casas de 100 millones de dólares”, probablemente una referencia a la supuesta cartera inmobiliaria de 130 millones de dólares del Líder Supremo Mojtaba Khamenei en Londres.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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