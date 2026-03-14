EU bombardea sitios militares en la estratégica isla irani Kharg

DUBÁI- El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos destruyó sitios militares en una isla vital para la red petrolera de Irán y advirtió que su infraestructura petrolera podría ser la próxima si Irán continúa interfiriendo con el paso de barcos por el Estrecho de Ormuz.

Trump indicó que las fuerzas estadounidenses el viernes “aniquilaron” objetivos en la isla iraní de Kharg, donde se encuentra la terminal principal que maneja las exportaciones de petróleo del país. El presidente del Parlamento iraní había advertido que tales ataques provocarían un nuevo nivel de represalias.

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Mientras tanto, un funcionario estadounidense anunció que se están enviando al Medio Oriente 2,500 marines más y un buque de asalto anfibio, casi dos semanas después de iniciada la guerra con la República Islámica.

Irán ha continuado lanzando ataques generalizados con misiles y drones contra Israel y los estados árabes del Golfo Pérsico, y ha cerrado de facto el Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, incluso mientras aviones de guerra estadounidenses e israelíes machacan objetivos militares y de otro tipo en todo Irán.

La crisis humanitaria en Líbano se agravó, con casi 800 personas muertas y 850.000 desplazadas, mientras Israel lanzó oleadas de ataques contra milicianos de Hezbollah y advirtió que no habría tregua.

Marines y buque de asalto se suman a las fuerzas de EEUU

Elementos de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines y el buque de asalto anfibio USS Tripoli han recibido la orden de dirigirse al Medio Oriente, según el funcionario estadounidense, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir planes militares sensibles.

Las Unidades Expedicionarias de Marines pueden realizar desembarcos anfibios, pero también se especializan en reforzar la seguridad en embajadas, evacuar a civiles y brindar ayuda en desastres. El despliegue no indica necesariamente que una operación terrestre sea inminente o vaya a llevarse a cabo.

El Wall Street Journal fue el primero en reportar sobre el nuevo despliegue de marines.

La 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, así como el Tripoli y otros buques de asalto anfibio que transportan a los marines, tienen su base en Japón y han estado en el océano Pacífico durante varios días, según imágenes difundidas por el ejército. El Tripoli fue detectado por satélites comerciales navegando solo cerca de Taiwán, lo que lo sitúa a más de una semana de las aguas frente a Irán.

A principios de la semana, la Marina tenía 12 buques, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln y ocho destructores, operando en el mar Arábigo. Si el Tripoli se une a esta flotilla, sería el segundo buque más grande detrás del Lincoln en la región.

Si bien no está claro el número total de militares estadounidenses en tierra en el Medio Oriente, solo la base aérea de Al-Udeid, una de las más grandes de la región, suele albergar a unos 8,000 soldados estadounidenses en Qatar.

EEUU ataca isla del Golfo Pérsico tras advertencia iraní

Los ataques de Estados Unidos contra la isla iraní de Kharg en el Golfo Pérsico alcanzaron sitios militares, pero por ahora dejaron intacta su infraestructura petrolera, señaló Trump en una publicación en redes sociales.