Maven, la IA de Palantir, es una pieza central en la ofensiva contra Irán y del futuro de las guerras

WASHINGTON- El Proyecto Maven, la herramienta de inteligencia artificial de la compañía tecnológica estadounidense Palantir, se ha convertido en una pieza central de la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán al acelerar las decisiones en el campo de batalla y hacer que la selección de objetivos esté intensamente mediada por algoritmos.

”El hecho de que ahora se puede apuntar con mayor precisión, con mayor exactitud, con mayor rapidez, y que Estados Unidos pueda organizar todos sus recursos y utilizarlos contra adversarios y enemigos ha cambiado la forma en que se libra la guerra”, declaró el director de Palantir, Alex Karp, en una entrevista con la cadena CNBC.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué preocupa el uso de la IA en los ataques a Irán por parte de EU e Israel?

Según fuentes citadas por el Washington Post, tanto el ejército israelí como el de EE.UU. utilizan Maven Smart Systems en sus operaciones, mientras que la versión estadounidense incorpora también el modelo de IA Claude, de la compañía Anthropic, a pesar de que el Departamento de Guerra anunció su intención de vetarlo la semana pasada.

¿QUÉ ES MAVEN SMART SYSTEM?

Desde el regreso del presidente, Donald Trump, a la Casa Blanca, la compañía dirigida por Karp ha extendido su colaboración con el Gobierno estadounidense a través de millonarios contratos federales, entre ellos uno con el Pentágono por valor de hasta 1.300 millones de dólares para utilizar Maven hasta 2029.

En el caso de la operación ‘Furia Épica’ lanzada por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero, la plataforma sugiere objetivos, genera coordenadas precisas y los prioriza según su importancia, acelerando la campaña hasta convertir semanas de planificación en decisiones casi en tiempo real.