EU deporta a un grupo de mexicanos en riesgo de tortura

WASHINGTON- En los últimos días, el gobierno de Donald Trump deportó a un grupo de ciudadanos mexicanos cuya expulsión a México había sido prohibida después de que demostraron a un tribunal migratorio que probablemente enfrentarían tortura en su país de origen, según dos personas con conocimiento de la medida. El director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por su sigla en inglés), David Venturella, revocó las protecciones aludiendo a las garantías diplomáticas que el Departamento de Estado recibió por parte del gobierno de México de que los deportados no sufrirían daño, según las personas, que hablaron con la condición de mantener el anonimato debido a la naturaleza delicada del plan.

La decisión del ICE de anular las protecciones parece ser la más reciente demostración de facultades por parte de la agencia. Por lo general, los funcionarios que buscan despojar a alguien de sus protecciones contra la deportación se lo piden a un juez de inmigración, en un proceso que le permite a la persona migrante argumentar a favor de quedarse. Los abogados y expertos en inmigración solo pudieron recordar otro caso, el de un hombre egipcio en 2008, en el que el director del ICE intentó revocar de manera unilateral las protecciones contra la deportación de una persona. Pero en ese caso, un tribunal bloqueó la deportación del hombre. El Departamento de Seguridad Nacional “siguió el proceso legal requerido por la Constitución, los estatutos y las normativas al expulsar a estos delincuentes extranjeros ilegales a México”, dijo la agencia en un comunicado. “Este grupo de extranjeros incluía a miembros de bandas, narcotraficantes, un violador de menores y un asesino”. “Si estas personas completaron sus procesos legales en un país extranjero, procede su retorno a nuestro país”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado. “Como con cualquier otra persona, se va a revisar si en México tienen una orden penal vigente y, de ser así, se procederá conforme a la ley. En México la tortura está prohibida por la Constitución, las leyes y por los tratados internacionales de los que somos parte”.

Los funcionarios de Seguridad Nacional se rehusaron a brindar detalles sobre las personas deportadas a México. Por lo general, dijeron los defensores de inmigrantes, los ciudadanos mexicanos a quienes se les han otorgado estas protecciones han expresado temor a los cárteles y al crimen organizado. La medida parece ser el esfuerzo más reciente del gobierno de Trump para acelerar las deportaciones, a menudo utilizando justificaciones extraordinarias y sin tomar en cuenta los riesgos que probablemente enfrentarán las personas expulsadas de Estados Unidos en sus países de origen. A principios de este año, el Departamento de Estado deportó a decenas de iraníes, entre ellos a integrantes de minorías religiosas, a la República Islámica. El gobierno se prepara para repatriar a haitianos cuyo estatus de protección temporal expiró este verano, a pesar de la anarquía y los disturbios generalizados en ese país.

Hace poco, los funcionarios reactivaron el Tribunal de Expulsión de Extranjeros Terroristas para intentar deportar a una mujer que presuntamente tiene simpatías por el Estado Islámico. Y el año pasado, el gobierno de Trump deportó a un grupo de venezolanos bajo una ley de tiempos de guerra conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, con base en acusaciones de que eran miembros del Tren de Aragua. Los inmigrantes fueron enviados a una tristemente célebre prisión en El Salvador. Más tarde, una investigación del Times descubrió que la mayoría de los deportados no tenían antecedentes penales ni vínculos claros con la pandilla. El esfuerzo en general, con la participación del Departamento de Estado, “realmente muestra la determinación de este gobierno de llevar a cabo deportaciones a expensas de cualquier otro objetivo en el que el gobierno pudiera invertir su esfuerzo”, dijo Scott Shuchart, un ex alto funcionario del ICE durante el gobierno de Joe Biden.