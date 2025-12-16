EU designa al Clan del Golfo colombiano como un grupo terrorista

WASHINGTON.- El Clan del Golfo, considerado como la mayor banda criminal de Colombia, fue designada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, informó este martes el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Hoy, el Departamento de Estado designa al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)”, indicó Rubio en un comunicado.

La designación como entidad terrorista tiene efectos legales muy amplios en EU, que van desde el congelamiento de fondos hasta el procesamiento penal por apoyo indirecto o directo a esas organizaciones.

La banda es acusada de ser una “organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros”, la cual tiene como “principal fuente de ingresos el narcotráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”.

“EU continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror perpetradas por cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales. Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas”, concluyó el secretario de Estado.

Esta designación trasciende en medio del amplio despliegue militar en el Caribe como parte de la campaña antidrogas del presidente, Donald Trump, expandida también al Pacífico Oriental, y el cruce de críticas entre Petro y Trump.

Cabe informar que el Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y considerado heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el mayor grupo criminal de la nación colombiana, con cerca de 9 mil integrantes.

De acuerdo a los informes policiales, sus miembros se dedican sobre todo al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.

Desde su regreso Donald Trump ha designado como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Fue en septiembre que Bogotá y el Clan del Golfo iniciaron un proceso de diálogos de paz, con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países mediadores.

La primera ronda concluyó con un pacto que contempla una etapa inicial de “construcción de confianza” y tras la segunda, ambas partes anunciaron la creación de tres zonas especiales en el norte y oeste colombianos para ubicar temporalmente, a partir de marzo próximo, a combatientes de la organización.

Trump ha designado como terroristas a las bandas transnacionales Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y su rival Barrio 18, además de las ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros y el Cartel de los Soles, que según la Administración Trump estaría liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que Caracas niega.