EU desplegará mañana a ICE en los aeropuertos para ayudar en los controles de seguridad

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Internacional
/ 22 marzo 2026
    EU desplegará mañana a ICE en los aeropuertos para ayudar en los controles de seguridad
    El objetivo es que el público estadounidense pase por los aeropuertos lo más rápido posible, respetando todas las normas y protocolos de seguridad. ESPECIAL.

Los agentes ayudarán a la TSA a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados

NUEVA YORK.- Con el objetivo de aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, informó que Estados Unidos desplegará a partir de mañana lunes a agentes de inmigración (ICE), medida que le ayudará a cumplir su misión.

Fue ayer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con encargar esta tarea al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), si los demócratas no aprueban financiar a la administración de transporte.

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Cabe destacar que los funcionarios de ésta llevan sin cobrar desde febrero por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del mandatario.

Asimismo hoy el republicano aseguró que ya ha instruido a ICE a personarse en aeropuertos mañana lunes: “Espero con ansias la llegada de ICE el lunes, y ya les he dicho: ‘¡Prepárense!’”, escribió a través de redes sociales.

Toman Homan indicó que realizarán funciones para liberar a los agentes de la TSA de tareas no esenciales, como “vigilar una salida, para que puedan volver a las máquinas de escaneo y hacer pasar a la gente más rápido”, explicó.

El Senado rechazó el viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias.

Al momento la suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, provocando larguísimas colas en importantes aeropuertos estadounidenses como Atlanta, el JFK de Nueva York o el de Nueva Orleans.

Esta situación trascendió tras la negativa de los demócratas a financiar el DHS, luego de que en enero dos ciudadanos de Mineápolis murieran por disparos de agentes federales, en el marco de las redadas migratorias masivas impulsadas por el Gobierno de Trump en el estado de Minesota.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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