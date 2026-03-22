EU desplegará mañana a ICE en los aeropuertos para ayudar en los controles de seguridad

NUEVA YORK.- Con el objetivo de aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, informó que Estados Unidos desplegará a partir de mañana lunes a agentes de inmigración (ICE), medida que le ayudará a cumplir su misión.

Fue ayer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con encargar esta tarea al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), si los demócratas no aprueban financiar a la administración de transporte.

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Cabe destacar que los funcionarios de ésta llevan sin cobrar desde febrero por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del mandatario.

Asimismo hoy el republicano aseguró que ya ha instruido a ICE a personarse en aeropuertos mañana lunes: “Espero con ansias la llegada de ICE el lunes, y ya les he dicho: ‘¡Prepárense!’”, escribió a través de redes sociales.

Toman Homan indicó que realizarán funciones para liberar a los agentes de la TSA de tareas no esenciales, como “vigilar una salida, para que puedan volver a las máquinas de escaneo y hacer pasar a la gente más rápido”, explicó.

El Senado rechazó el viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias.

Al momento la suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, provocando larguísimas colas en importantes aeropuertos estadounidenses como Atlanta, el JFK de Nueva York o el de Nueva Orleans.

Esta situación trascendió tras la negativa de los demócratas a financiar el DHS, luego de que en enero dos ciudadanos de Mineápolis murieran por disparos de agentes federales, en el marco de las redadas migratorias masivas impulsadas por el Gobierno de Trump en el estado de Minesota.