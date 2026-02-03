EU dice que derribó dron iraní que se acercó ‘agresivamente’ a portaaviones

Internacional
/ 3 febrero 2026
    EU dice que derribó dron iraní que se acercó ‘agresivamente’ a portaaviones
    En la imagen se observa el Pentágono en Arlington, Virginia. Las acciones se producen en un momento de alta tensión entre los antiguos adversarios. FOTO: AP.

Un comunicado militar señaló que ningún soldado estadounidense resultó herido y que no se dañó ningún equipo

WASHINGTON.-El Comando Central de Estados Unidos informó el martes que un avión de la Marina derribó un dron iraní que se acercaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo.

En un comunicado enviado por correo electrónico, el comando manifestó que el dron “se acercó agresivamente” al portaaviones con “intenciones poco claras” y “continuó volando hacia el barco a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses que operan en aguas internacionales”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que Putin acordó detener los ataques a plantas energéticas de Ucrania

El ejército de Estados Unidos señaló que el derribo ocurrió horas después de otro incidente en el que fuerzas iraníes hostigaron a un buque mercante con bandera y tripulación de Estados Unidos que navegaba por el estrecho de Ormuz.

El dron Shahed-139 fue derribado por un avión de combate F-35C del Lincoln, que, según el Comando Central de Estados Unidos, navegaba a unos 800 kilómetros (unas 500 millas) de la costa sur de Irán.

Luego, horas después, fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní hostigaron al buque mercante Stena Imperative, informó el ejército estadounidense.

De acuerdo con el comunicado militar, dos barcos y un dron iraní Mohajer se acercaron al barco “a alta velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del petrolero”.

