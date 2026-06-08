EU dispara a un petrolero en Omán por violar el bloqueo a Irán

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    EU dispara a un petrolero en Omán por violar el bloqueo a Irán
    El comando Central de EU dejó fuera de servicio a un petrolero sin carga en el Golfo de Omán después de que la tripulación se negara a obedecer las órdenes de las fuerzas estadunidenses. ESPECIAL.

Esto ocurre en medio de las crecientes tensiones en la región por los renovados ataques entre Teherán e Israel

MIAMI.- El Ejército estadounidense disparó este lunes a un buque petrolero en el golfo de Omán por violar el bloqueo de Estados Unidos a Irán, según informó el Comando Central del país norteamericano (Centcom).

“Fuerzas de EE.UU. deshabilitaron un buque petrolero sin carga en el golfo de Omán, el 8 de junio, después de que el vehículo violó el persistente bloqueo contra Irán al intentar navegar a un puerto iraní”, expuso el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado.

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El caza estadounidense F/A-18 Super Hornet, del portaaviones USS Abraham Lincoln (CVN 72), “disparó una munición de precisión” a la maquinaria del barco, identificado como un M/T Marivex con bandera de Palaos, por no obedecer las instrucciones del Ejército de EE.UU. de desviarse para no ir hacia Irán, según el informe.

Con ello, el Centcom reporta haber inhabilitado siete buques que no han cumplido con el bloqueo marítimo a Irán que el 13 de abril impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de sumar 134 barcos redirigidos y 42 que han pasado con “asistencia humanitaria”.

El incidente ocurre en medio de los renovados ataques en la región, donde Irán violó el cese al fuego el domingo al lanzar misiles a Israel, que antes había bombardeado Líbano y que contraatacó a Teherán pese a la petición del presidente estadounidense, Donald Trump, de no responder a la agresión.

Trump, quien ha insistido en que está cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra, exigió este lunes que “Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente” en Truth Social, donde después sostuvo que “las dos partes, Irán e Israel, están buscando alcanzar un ALTO AL FUEGO inmediato”.

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