Estados Unidos e Irán iniciaron una discusión el martes sobre si Teherán había acordado permitir inspecciones de la ONU en sus sitios nucleares.

Fue hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Irán había aceptado la presencia de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en sus centrales nucleares y acusó a Teherán de estar equivocado al negarlo.

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“Están equivocados, están equivocados, saben que están equivocados”, declaró el republicano a la prensa durante una visita a Pensilvania.

Fue unas horas antes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán había aceptado someterse al más alto nivel de inspecciones nucleares por un tiempo “infinito”, lo que reafirmaba su compromiso con mantener el estrecho de Ormuz abierto “sin más bloqueo naval”.

No obstante, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, declaró un día antes que “no había habido ninguna reunión con el director general del OIEA, Rafael Grossi, ni existe ningún plan para que el organismo realice inspecciones en las instalaciones nucleares iraníes dañadas”.

Lo anterior, en respuesta, el presidente Donald Trump publicó en redes sociales que Irán acordó inspecciones nucleares en el futuro lejano, diciendo que sin esa concesión “¡no habría más negociaciones!”.

Estados Unidos e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz, y se dieron un plazo de 60 días para negociar un acuerdo nuclear.

Por otro lado, el presidente estadounidense en esta red social, 19 millones de barriles de petróleo salieron de Ormuz, una cantidad “récord”, que ha provocado que bajen los precios del petróleo.

Respecto a la congelación de activos, Trump afirmó que “el dinero y/o las sanciones que el Tesoro de Estados Unidos está liberando se depositan en una cuenta de garantía bloqueada, controlada por Estados Unidos, y se utilizarán para la compra de alimentos y suministros médicos: “exclusivamente de Estados Unidos, incluyendo maíz, trigo y soja de nuestros grandes agricultores estadounidenses”, añadió.

Sin embargo, el embajador iraní aseguró que será Irán el único que decidirá sobre el uso de sus activos descongelados en el extranjero, conforme a la decisión tomada en la víspera por Estados Unidos.