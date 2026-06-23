Irán ha arrestado a más de 3 mil ciudadanos por ‘colaborar con el enemigo’ durante la guerra

La república islámica ha detenido a 3 mil 292 personas, alegando que 684 de ellas llevaron a cabo “acciones operativas” para Israel, según declaró Asghar Jahangir, portavoz del poder judicial iraní, a la cadena semioficial de noticias estudiantiles de Teherán (SNN).

Irán ha arrestado a más de 3.000 ciudadanos en los últimos meses acusados de colaborar con “el enemigo”, según informó el lunes el poder judicial del país.

Otros 1.258 fueron acusados de realizar propaganda política contra el Estado, y hasta el momento se han presentado 1.061 acusaciones formales contra las personas detenidas.

Además de ser arrestado, Jahangir señaló que el Estado ya ha confiscado los bienes de cientos de presuntos traidores.

La semana pasada, el poder judicial afirmó haber confiscado las propiedades de 100 “traidores” solo en la provincia de Isfahán, sin proporcionar más detalles.

Las últimas oleadas de detenciones se producen después de que la república islámica arrestara a más de 50.000 personas a raíz de las protestas contra el régimen en enero, que derivaron en una sangrienta represión de la disidencia.

Desde entonces, Teherán ha perseguido a los llamados traidores que supuestamente ayudaron en los ataques aéreos conjuntos entre Estados Unidos e Israel durante el apogeo de la guerra.

“Mientras el enemigo sionista (Israel) y Estados Unidos intentan invadir Irán, activan simultáneamente a mercenarios y espías para llevar a cabo disturbios como siguiente paso”, declaró en aquel momento una rama provincial de la organización de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

Sin embargo, grupos de derechos humanos han acusado a Irán de llevar a cabo detenciones masivas y de coaccionar para obtener confesiones falsas con el fin de reprimir a los críticos del régimen.

“[Irán] está utilizando la excusa de lo que denomina ‘condiciones de guerra’ para intensificar la represión de la disidencia mediante detenciones arbitrarias masivas, procesos judiciales acelerados y sumamente injustos, ejecuciones por motivos políticos, duras penas de prisión y confiscación de bienes”, advirtió Amnistía Internacional el mes pasado.

Según el Grupo de Derechos Humanos de Irán, con sede en Noruega, hasta el 8 de junio, al menos 40 prisioneros, entre ellos 19 manifestantes, habían sido ahorcados por el Estado bajo cargos de motivación política desde principios de año.