EU e Irán concluyen el segundo día de conversaciones tras un comienzo difícil

El proceso de mediación en Suiza comenzó el domingo y tuvo momentos difíciles. Sin embargo, también condujo a algunos acuerdos entre ambas partes.

Los principales negociadores de Estados Unidos e Irán concluyeron el lunes una larga ronda de conversaciones iniciales. destinadas a consolidar el fin definitivo de la guerra entre ambos países.

Los mediadores Qatar y Pakistán celebraron lo que calificaron de “progreso alentador” logrado durante las conversaciones, en las que Irán y Estados Unidos acordaron crear una “célula de desescalada” para abordar los combates en el Líbano.

Un alto diplomático estadounidense afirmó que se habían logrado avances en múltiples frentes, incluido el establecimiento de “mecanismos” para garantizar que el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para los envíos mundiales de energía, permanezca abierto y que se mantenga el alto el fuego en el sur del Líbano.

Sin embargo, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, acompañados por funcionarios qataríes y paquistaníes, se vieron interrumpidas por las duras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien, desde miles de kilómetros de distancia del lugar de negociación en Suiza, en un complejo turístico de montaña cerca del lago de Lucerna, lanzaba comentarios que ofendieron a los iraníes.

Los medios estatales iraníes informaron que las conversaciones se habían interrumpido tras la publicación de un mensaje insultante por parte del presidente estadounidense.

Posteriormente, la delegación iraní se reunió con mediadores cataríes y abandonó el lugar de negociación, según los medios estatales.

El alto diplomático estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para informar a los periodistas sobre las conversaciones en curso, declaró el domingo por la noche que los iraníes permanecían en el lugar y que las negociaciones continuaban.

La televisión estatal iraní informó el lunes que la delegación iraní había abandonado el lugar de la cumbre para dirigirse al aeropuerto de Zúrich y volar de regreso a Teherán.

Según los medios estatales, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había prometido “nunca renunciar al derecho a enriquecer uranio”, y posteriormente Trump declaró a Fox News en una entrevista telefónica que Pezeshkian debía tener cuidado con lo que decía y también amenazó con tomar el control de Irán, según uno de los corresponsales del canal de noticias.

Trump también continuó lanzando advertencias contra Irán en las redes sociales, publicando mientras los negociadores trabajaban: “Irán debe detener de inmediato a sus bien pagados agentes en Líbano para que no causen problemas. Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡solo que con más fuerza!”.

Los principales negociadores de Estados Unidos son JD Vance, vicepresidente; el enviado especial Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente. Irán está representado por Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.

No está claro cuándo partirá Vance de Suiza, aunque declaró a Fox News en una entrevista el sábado que prevé quedarse solo “uno o dos días”. Kushner y Witkoff se encargan de gran parte de los detalles técnicos en nombre de la delegación estadounidense.

En un comunicado conjunto, Pakistán y Qatar anunciaron que las conversaciones de alto nivel habían concluido y que las negociaciones técnicas continuarían en Suiza durante el resto de la semana.

El comunicado indicaba que las partes habían acordado establecer una “línea de comunicación” para garantizar el paso seguro de los barcos por el estrecho de Ormuz, así como un mecanismo para poner fin a los combates entre Israel y el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, en el Líbano.

Estados Unidos no hizo comentarios de inmediato, mientras que Irán elogió la labor de los meditadores.

Araghchi escribió en X que los mediadores pakistaníes y qataríes lograron “avances importantes para poner fin a la guerra del Líbano”. Añadió que la primera “prueba real” de las negociaciones sería si el mecanismo conseguía detener los combates entre Israel y Hezbolá.

El alto diplomático estadounidense afirmó que entre los temas tratados figuraba el mensaje de Irán respecto al estrecho de Ormuz, que, según el ejército iraní, cerró el sábado en respuesta a los continuos combates en el Líbano. El Comando Central de Estados Unidos ha negado que Irán haya vuelto a cerrar el estrecho.

El acuerdo provisional para poner fin a los combates en Irán, firmado la semana pasada por los líderes de Estados Unidos e Irán, establece un plazo de 60 días para que los negociadores definan el futuro del programa nuclear de Teherán, ante la preocupación de que este país quiera utilizarlo con fines militares, una acusación que Irán niega.

El destino de los activos iraníes congelados, entre otros temas espinosos, también figura en la agenda.

Aunque las conversaciones abarcarán una amplia gama de asuntos complejos, Irán quiere centrarse primero en abordar los combates en el Líbano.

El alto el fuego renovado el sábado en Líbano parecía mantenerse, y el ejército israelí anunció que levantaría las restricciones de movimiento para los residentes cerca de la frontera entre Israel y Líbano el lunes por la mañana. Ni Israel ni Hezbolá son signatarios del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El lunes reinó una calma cautelosa en el Líbano, y no se registraron ataques israelíes durante la noche tras un domingo tranquilo.

Hezbolá tampoco ha anunciado ningún ataque contra las fuerzas israelíes desde el sábado.

La tregua en los combates en el Líbano es la más larga desde el estallido de la última guerra entre Israel y Hezbolá el 2 de marzo.