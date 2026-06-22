Negociadores estadounidenses e iraníes acuerdan crear una ‘célula de desescalada’ para el Líbano

Teherán y Washington acordaron crear una “célula de desescalada” en la que participen Estados Unidos, Irán y Líbano para “garantizar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en Líbano” estipulado en el memorando de entendimiento, según una declaración conjunta publicada por los mediadores Qatar y Pakistán.

Los negociadores estadounidenses e iraníes acordaron el domingo establecer una nueva “célula de desescalada” para el Líbano con la esperanza de poner fin a las acciones militares en ese país, tras días de declaraciones contradictorias, confusión sobre los términos del alto el fuego y crecientes temores de que un solo malentendido pudiera reavivar los combates en la región.

El acuerdo surgió de las primeras conversaciones de alto nivel celebradas en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad, que concluyeron en el lujoso complejo turístico suizo de Bürgenstock, con vistas al lago de Lucerna.

Los negociadores también abrieron un canal para reducir las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, que Irán ha afirmado en varias ocasiones cerrar y reabrir en respuesta a supuestas violaciones del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos e Israel.

“Se ha establecido una línea de comunicación entre las partes durante [60 días] para evitar incidentes y malentendidos con el objetivo de garantizar el paso seguro de los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz”, dijeron las partes en el comunicado.

Según el comunicado, las “conversaciones técnicas” entre ambos países continuarán durante toda la semana, aunque no se especificó qué funcionarios de Estados Unidos e Irán participarían en esos intercambios.

Las conversaciones también dieron como resultado un marco para la continuación de las negociaciones durante el período de 60 días, creando un “Comité de Alto Nivel” integrado por líderes políticos que supervisará las mediaciones. Según el comunicado,los negociadores principales informarán periódicamente al comité y dirigirán grupos de trabajo especializados en abordar los temas más complejos y difíciles que dividen a Washington e Irán, como el programa nuclear de Teherán, el levantamiento de las sanciones y los mecanismos para supervisar y hacer cumplir cualquier acuerdo final.

“El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas”, reza el comunicado.

Si bien los mediadores destacaron avances más amplios hacia un acuerdo final, la creación del mecanismo de desescalada pareció ser el logro más concreto, inmediato y práctico de la cumbre.

Esta decisión se produce tras varios días de incertidumbre en torno al alto el fuego, con Irán enviando mensajes contradictorios sobre el estatus del estrecho de Ormuz y funcionarios de ambos lados ofreciendo interpretaciones contradictorias sobre qué actividad militar quedaba por debajo del umbral del alto el fuego vigente y quiénes y cómo se determinarían las violaciones.

En un gesto que refleja las tensiones del momento, los mediadores cataríes y pakistaníes reconocieron en el comunicado que harían “todo lo posible para garantizar que las negociaciones continúen desarrollándose en un ambiente constructivo con el objetivo de alcanzar un acuerdo final”.

“El Estado de Qatar y la República Islámica de Pakistán expresan su sincero agradecimiento a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su constante compromiso con la diplomacia y una resolución pacífica del conflicto”, decía el comunicado.