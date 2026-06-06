EU emite alerta para que instituciones financieras denuncien a trabajadores migrantes indocumentados

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    EU emite alerta para que instituciones financieras denuncien a trabajadores migrantes indocumentados
    Según FinCEN, los inmigrantes indocumentados pueden obtener ilícitamente números de Seguro Social y otra información personal identificable de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales para obtener empleo y salarios ilegales. EL UNIVERSAL

Aviso incluye indicadores para ayudar a denunciar actividades sospechosas relacionadas con esquemas de fraude que implican el empleo ilegal de inmigrantes

El gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta conjunta sobre poblaciones sin autorización para trabajar y sus empleadores, así como los riesgos para la integridad del sistema financiero.

A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro, instó a las instituciones financieras a estar alerta contra los riesgos que presenta la contratación ilegal de extranjeros indocumentados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-manana-de-reynosa-expresa-solidaridad-con-vanguardia-LK21187738

El aviso conjunto incluye 18 indicadores de alerta para ayudar a las instituciones financieras a detectar, prevenir y denunciar actividades sospechosas relacionadas con esquemas de fraude que implican el empleo ilegal de inmigrantes indocumentados.

FinCEN está solicitando que las instituciones financieras utilicen el término clave “ FINANCIALINTEGRITY-2026-A002 ” en el campo 2 del SAR y la descripción para indicar una conexión entre la actividad sospechosa que se está denunciando y las actividades destacadas en este Aviso.

Además de presentar un Informe de Actividad Sospechosa, FinCEN anima a las instituciones financieras y al público a denunciar cualquier información o queja sobre empleadores que con conocimiento de que están empleando o explotando a trabajadores no autorizados al Formulario de Denuncias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o llamando al (866) 347-2423.

La recomendación insta a los bancos a considerar el uso del Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN, por sus siglas en inglés), al aplicar procedimientos adecuados basados en el riesgo para la debida diligencia del cliente, tomando en cuenta la totalidad de los demás factores y la información disponible.

En concreto, cuando se presenta un ITIN en lugar del número de la Seguridad Social o un documento válido de autorización de empleo para obtener productos de crédito o abrir una cuenta, se recomienda a los bancos que evalúen si puede constituir un factor de riesgo relevante.

Según FinCEN, los inmigrantes indocumentados pueden obtener ilícitamente números de Seguro Social y otra información personal identificable de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales para obtener empleo y salarios ilegales, beneficios de atención médica proporcionados por el empleador y el gobierno en Estados Unidos, y acceso a servicios financieros.

Acusó que los empleadores cómplices también pueden utilizar esquemas de fraude fiscal en la nómina para ocultar la contratación de trabajadores extranjeros indocumentados con salarios bajos, así como para evadir impuestos y prestaciones por accidentes laborales.

Refirió que en 2025, las instituciones financieras reportaron más de 2 mil 500 millones de dólares en actividades sospechosas relacionadas con estos esquemas de fraude fiscal sobre la nómina.

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