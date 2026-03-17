Tiene Karime Macías vigentes 2 órdenes de captura por presunto fraude y defraudación fiscal

Aunque Reino Unido negó su extradición, en México quedaron vigentes las dos órdenes de aprehensión libradas contra Karime Macías, una del fuero común por un presunto fraude de 112 millones de pesos y otra federal por defraudación fiscal de 2 millones 437 mil 635 pesos.

De acuerdo con registros judiciales, en abril de 2024, la ex esposa de Javier Duarte ganó un amparo en que el Segundo Tribunal Colegiado de Boca del Río, Veracruz, ordenó reponer la orden de captura por el asunto fiscal, originalmente librada el 28 de enero de 2020.

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Sin embargo, el 8 de mayo del 2024, Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Emiliano Zapata, en la misma entidad, volvió a ordenar su aprehensión y este mandamiento ya no fue combatido con un nuevo amparo.

Antes, el 17 de febrero de 2021, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México le negó en última instancia el amparo contra la captura por el delito de fraude, razón por la que también dicha orden de aprehensión se mantiene vigente.

El hecho de que ambos mandamientos judiciales se encuentren activos no necesariamente implica que Macías no pueda entrar al País, pues podría presentar amparos y conseguir la suspensión de las capturas.

No obstante, si obtuviera esa medida precautoria, la veracruzana contraerÌa la obligación de comparecer a las audiencias de imputación, en las que los fiscales tendrían la oportunidad de pedirle a los Jueces que dictara la prisión preventiva.

En 2018, las autoridades mexicanas iniciaron el trámite para solicitar al Reino Unido la orden de detención provisional con fines de extradición de Macías.

El requerimiento lo hicieron en aquel momento sólo con base en la orden de aprehensión por el delito de fraude en el fuero común, la única que había sido librada hasta el momento.

Los británicos le dieron cause a la solicitud. Más tarde, las autoridades ampliaron el pedido de extradición con la orden de captura girada en 2020 por defraudación fiscal; sin embargo, Reino Unido rechazó la petición porque el tipo penal específico no era homologable con un delito previsto en la ley británica.

A mediados de 2024, el Reino Unido reconoció a Macías como perseguida política y le otorgó el asilo, lo que tuvo como consecuencia la cancelación del proceso de extradición, según confirmaron fuentes federales.

Indicaron que su estatus migratorio no tuvo incidencia alguna en esta decisión, ya que Macías no ha contraído matrimonio desde su divorcio con Duarte y a la fecha tampoco tiene la ciudadanía británica.

TABLA

En cifras Las órdenes de aprehensión contra Karime son por:

$112,000,000 por presunto fraude.

$2,437,635 por defraudaciÛn fiscal.